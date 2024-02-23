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米蘭時裝周／Moschino有趣的靈魂但更實穿的設計

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
由Adrian Appiolaza操刀的Moschino 2024秋冬女裝秀「Collezione 0」。圖／Moschino提供
由Adrian Appiolaza操刀的Moschino 2024秋冬女裝秀「Collezione 0」。圖／Moschino提供

Moschino在一月底宣布Adrian Appiolaza接任品牌創意總監，他於米蘭時裝周發表Moschino 2024秋冬女裝秀「Collezione 0」初登場，他從上任到首秀不到一個月的時間，但這系列完成度相當高，充分展現時裝老將的功力。大秀內容自然引發時尚界關注，也讓外界看到Moschino一種既熟悉又嶄新的面貌，一個同樣擁有有趣的靈魂，但可能相對更實穿的Moschino。

Adrian Appiolaza在他的Moschino首秀中，向Moschino及其創始人Franco Moschino致敬，包括黃色笑臉、問號、PEACE反戰符號、波卡圓點等標誌性設計，向Moschino品牌擅長戲謔的傳統致敬。但也不再只是遵循過往大眾對品牌衣不驚人死不休或是過於卡通的印象，在這系列中，Adrian Appiolaza也帶來更多實穿的設計選擇。

Adrian Appiolaza本身就是一個非常喜歡Archive（典藏設計）的設計師與收藏家，對於在Moschino的首度露臉與首秀，他自品牌檔案中尋找靈感並發揮是再自然不過的一件事，將品牌歷史作為基礎，從現有的詞彙中建立一種新的語言，進行了一次對Moschino核心的深入探索。

他一直很喜歡Franco Moschino的諷刺性與戲劇性手法，此時，Franco Moschino的宇宙被喚醒，構成這系列靈感的核心。不只是對過往的設計進行簡單的複製，而是將它們重新審視、喚起活力。例如比例重新設計、材質被重新構想，但其中蘊含的能量依舊。

此系列的核心，是對Moschino靈魂的反映。有玩興、反叛、獨特構思，以及品牌最重要的精神，快樂。

由Adrian Appiolaza操刀的Moschino 2024秋冬女裝秀「Collezione 0」。圖／Moschino提供
由Adrian Appiolaza操刀的Moschino 2024秋冬女裝秀「Collezione 0」。圖／Moschino提供
由Adrian Appiolaza操刀的Moschino 2024秋冬女裝秀「Collezione 0」。圖／Moschino提供
由Adrian Appiolaza操刀的Moschino 2024秋冬女裝秀「Collezione 0」。圖／Moschino提供
由Adrian Appiolaza操刀的Moschino 2024秋冬女裝秀「Collezione 0」。圖／Moschino提供
由Adrian Appiolaza操刀的Moschino 2024秋冬女裝秀「Collezione 0」。圖／Moschino提供

品牌 設計師 靈魂

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