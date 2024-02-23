博客來線上國際書展　超人氣童書霸王龍系列推「獨家紀念親簽套組」

博客來呼應台北國際書展「閱讀造浪」主題，眾星雲集，即日起至4月9日推出第二波「慢閱讀行動」活動，集結參展童書繪本大師、重量級作家、同時探索本次主題國鬱金香國度「荷蘭」的各種閱讀面貌，活動包含九大專區，如人氣童書大師、來台重磅作家、慢閱讀荷蘭等單元。此外，2月23日前買國際書展電子書、有聲書參展書滿699元現折100元、滿1,200元再送100元折價券。

國際書展特邀多位童書大師重磅登場，博客來提供童書迷最完整的線上追星攻略，蒐羅展出歷年精彩創作，首推宮西達也老師超人氣「霸王龍」系列、繪本大師五味太郎的創意遊戲繪本《小金魚逃走了》、工作及幻想繪本創作家鈴木典丈、書展主題國《荷蘭》繪本作者夏洛特・迪瑪頓、安徒生大獎得主蘇西・李、近年來備受矚目的加拿大創作者席尼．史密斯，活動中集合優質推薦作品及獨家商品組合。

疫情過後再次到訪的宮西達也老師，去年適逢創作40週年，最具代表性的「霸王龍」系列也迎來20週年紀念作品，新作《再見了，很好吃！ ：你看起來好像很好吃第2彈》本土、日本同步上市，情節動人為讀者解開心頭多年懸念；國際書展期間博客來特邀小魯文化共同推出兩種宮西達也老師紀念獨家親簽套組，《我是霸王龍》系列14冊，特價3,999元還送造型抱枕；另一矚目商品超人力霸王套書（爸爸回來了＋第一次當爸爸），特價75折，限量100套。

博客來瞄準台北國際書展「荷蘭」主題國黃金作家陣容，「重量級作家」單元蒐錄當代中國史學巨擘馮客、《色爾瑪》作者卡羅琳·維瑟、歷史小說家貝喬思、以及國際級幻想文學新秀湯瑪斯・歐德・赫維特，多位重量級作家代表性作品。精選一系列反映荷蘭黃金時代的文學與藝術作品，以「荷蘭光影」為題，囊括當代印象派大師梵谷、光影大師維梅爾、林布蘭、等藝術類精選畫作限時特價73折起，帶領讀者走進大師畫作的殿堂，揭開荷蘭的黃金時代。