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西裝、緞帶、蝴蝶結 Prada 24秋冬女裝 甜美也剛毅

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
艾瑪華森（Emma Watson）。圖／Prada提供
艾瑪華森（Emma Watson）。圖／Prada提供

基於對歷史的喜愛，Prada 2024秋冬女裝大秀在創意總監Miuccia Prada與Raf Simons聯合打造下，將過去與當代巧妙融合，包含美國模特兒Hunter Schafer、全昭彌（Jeon Somi）、艾瑪華森（Emma Watson）、英國演員Gwendoline Christie、日星永野芽郁都出席成為大秀來賓，綜計發表58套ready to wear成衣造型。

曾被譽為最美跨性別模特兒的Hunter Schafer，出席時身穿高領風衣外套搭配方形光學眼鏡、都會俐落；Prada品牌大使、女星Letitia Wright則身穿一襲寬大的拼接皮革大衣、懷舊感十足，也是Prada品牌大使的SOMI全昭彌則以寬大西裝輪廓的黑色外套搭配皮革流蘇短裙，女星艾瑪華森則在藍色長外套內搭了蕾絲邊的花卉浪漫風格連身小洋裝，每一位都是一種Prada女子的風格可能，同時從過去與未來進而聚焦於當代，也將柔美與剛強無縫結合。

本季Prada 2024秋冬女裝不僅在場地上與2024秋冬男裝發表時採用相同的場地設計，服裝的色彩運用、樣式也與有相似呼應之處。像是有一套造型男裝有著芥末黃針織衫搭配粉色內搭、灰色長褲，女裝則是以粉色針織衫搭配芥末黃色內搭加上七分褲；寬鬆的西裝長外套也同時出現在男女系列中，差別在於女性搭配了由西裝褲改造的長裙、男性則腳穿白色涼鞋。灰色、粉紅、芥末黃是2024貫穿男女裝的秋冬主軸，並點綴以藍、紫色。

寬大的西裝除破除性別迷思、也成為Prada女裝的經典單品，西裝褲則被解構大量改造為長裙，又或拼接形式形塑成多款平口連身長裙。Prada原就有結合腰帶設計的Buckle「腰帶」包，本季再將大量腰帶改造為包款提把、勾掛於模特兒手上，造型搶眼。大量的緞帶、蝴蝶結從點綴性的設計變成服裝結構一部分，破除了性別迷思與刻板印象，並在行走間紛飛飄逸，甜美輕快。

日星永野芽郁。圖／Prada提供
日星永野芽郁。圖／Prada提供
模特兒Hunter Schafer。圖／翻攝自 IG @ Prada
模特兒Hunter Schafer。圖／翻攝自 IG @ Prada
緞帶、蝴蝶結等原本帶有刻板印象的裝飾性元素，在重新成為服裝結構與特色後，甜美輕快。圖／翻攝自 IG @ Prada
緞帶、蝴蝶結等原本帶有刻板印象的裝飾性元素，在重新成為服裝結構與特色後，甜美輕快。圖／翻攝自 IG @ Prada
Prada大量將腰帶改造為包款提把、勾掛於模特兒手軸間，造型搶眼。圖／Prada提供
Prada大量將腰帶改造為包款提把、勾掛於模特兒手軸間，造型搶眼。圖／Prada提供
被大量解構的西裝褲，時而成為長裙、時而成為平口連身長裙。圖／Prada提供（合成圖）
被大量解構的西裝褲，時而成為長裙、時而成為平口連身長裙。圖／Prada提供（合成圖）
Prada品牌大使全昭彌（Jeon Somi）。圖／翻攝自 IG @ Prada
Prada品牌大使全昭彌（Jeon Somi）。圖／翻攝自 IG @ Prada
和2024秋冬男裝秀的場地相同，走秀的玻璃地板下遍佈以植栽、自然素材，再度展現人工與原生的二元並存。圖／Prada提供
和2024秋冬男裝秀的場地相同，走秀的玻璃地板下遍佈以植栽、自然素材，再度展現人工與原生的二元並存。圖／Prada提供
窄身、高領的窄版機車夾克搭配上白色抽繩長裙，完成一次陽剛與愜意的混搭。圖／Prada提供
窄身、高領的窄版機車夾克搭配上白色抽繩長裙，完成一次陽剛與愜意的混搭。圖／Prada提供

模特兒 西裝 跨性別

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