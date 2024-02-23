新光三越攜手逾10位藝術家「好運龍來迎春祭」慶元宵

明天周六剛好是元宵節，2024新光三越元宵燈展「好運龍來迎春祭」即日起至3月6日於台北信義新天地熱鬧展開，特別邀請超過10位藝術家跨界參展，打造12米繽紛迎春隧道，北中南各分店亦規劃超過20場歡慶元宵系列活動。

2024新光三越元宵燈展也特別邀請總統府龍年元旦賀卡的設計團隊─三頁文創辦人顏伯駿與藝術總監Dizzy Ha、2019總統府豬年賀卡新銳設計師吳怡葶、人氣小說《歡迎光臨夢境百貨》封面插畫師Dyin Li、《KANO》電影同名漫畫的台灣漫畫家陳小雅、曾獲紅點設計獎的童園婷等超過10位藝術家跨界參展，打造創意燈籠。

位於新光三越信義新天地的元宵燈展，指定燈籠內更藏有燈謎，只要找到燈謎並於新光三越官方LINE帳號輸入燈謎謎底，輸入正確就會獲得專屬推薦。2月24日起並於香堤廣場舉辦喜慶元宵、戲說元宵、唱響元宵、鼓動元宵、歡慶元宵等五大主題舞台表演。

新光三越北中南各分店同步推出超過20場歡慶元宵系列活動，全台共號召超過千名學生們一同創作元宵燈籠，包括：台北信義新天地「登龍呈祥彩燈展」邀請9間學校、4家美術班學生，以龍為主題繪製超過500顆燈籠，打造手繪燈籠打卡牆。台北南西店「舞龍耀新春彩燈展」與立人國小共同合作，集結百位小藝術家的創意彩繪燈籠，打造龍型燈牆。

台中中港店「2024彩燈節」與Pentel飛龍牌攜手邀請超過400位小小藝術家共同合作，展現創意打造彩燈廊道。台南新天地「少年ㄟ台南 西門燈展」響應台南建城400年與台灣燈展，邀請7所學校的學生們一同在燈籠繪製心中台南的樣貌等。

元宵節也不能忘記吃元宵，新東陽手工拖拉元宵2月24日於台北南西店、台北信義新天地、台北站前店快閃登場，台北信義新天地推出扣skm points 100點可兌換「現搖元宵」。