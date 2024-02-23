國際童書大師五味太郎現身台北書展分享 粉絲熱情參與

台北國際書展現正進行中，在2023年台北國際書展獲「最佳展位設計獎銅獎」的信誼基金會，今年再次以國際童書大師五味太郎的作品為題，為親子打造近四米高的遊戲城堡，以「創意、思考，引領孩子的未來」為主題規劃系列活動，五味太郎這次來台的三場公開活動，首先推出的是「五味太郎眼中的世界」，現場擠滿200多位讀者，或站或看熱情的參與這場盛會。

享譽國際的童書大師五味太郎發表過的作品超過450部，並授權全世界三十幾個國家出版。其中，《小金魚逃走了》光是在日本，銷售就超過了330萬冊，他也是台灣翻譯作品出版量位居第一的作家，出版書籍高達80餘本。

當他被問到如何保持源源不絕的創意源泉？五味太郎表示：「就是觀察，先用眼睛看，再來才是大腦思考」，他表示，其實他的創作靈感來自於日常生活的觀察，白天仔細觀察每一個生活細節，晚上就把它畫出來。此外，他也說在創作作品時沒有想太多，只是把他覺得有趣的畫下來，希望讀者會覺得舒服和幸福。五味太郎強調：「我就是我繪本的第一個讀者，如果我覺得無聊，讀者當然也不會覺得有趣！」他認為創作繪本沒有什麼特殊技巧，就是一直畫、持續地畫。

現場有讀者分享他為失智母親準備許多五味太郎的書，尤其是《創意的遊戲書 》，媽媽玩起來像孩子一樣開心，他想藉這這次機會大聲告訴每位讀者：「五味太郎的書是超越年齡限制的。」這個分享贏得現場粉絲熱烈的掌聲。

在台北國際書展期間，信誼線上、現場同步推出的多項購書優惠活動，其中購買五味太郎《創意的遊戲書》套書，加贈信誼親子館親子套票一張。而五味太郎訪台期間最後兩場公開活動資訊如下，歡迎大小粉絲到現場參與，把握大師難得來台的機會。

【五味太郎訪台】最後兩場公開活動

2/24(六) 10:30-11:30。跟著五味太郎的奇想一起遨遊。2024台北國際書展兒童沙龍活動區。信誼故事老師團隊帶領。