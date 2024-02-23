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2024開學季筆電選購指南：燦坤10大熱銷筆電推薦榜

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
燦坤10大熱銷筆電推薦榜－文書型筆電：ACER Swift Go筆電SFG14-71-54EW，2月29日前會員促銷價25,900元（現省10,000元）。圖／燦坤提供
燦坤10大熱銷筆電推薦榜－文書型筆電：ACER Swift Go筆電SFG14-71-54EW，2月29日前會員促銷價25,900元（現省10,000元）。圖／燦坤提供

開學季報到，一台合適的筆電是提升學生生產力的關鍵利器，燦坤根據不同科系作業需求及使用情境，從效能規格、尺寸重量、價格帶等維度進行綜合評比，精選出2024年開學季10款必買筆電清單，涵蓋從入門款到高性能機種，攻克各類學業挑戰，線上下單還能享有一對一實體服務。

●文書型筆電：簡報編輯及撰寫報告

基礎入門款推薦HP超品筆電及Lenovo IdeaPad Flex筆電，若是大一新生或文組科系學生，不論是上課做筆記、下課做報告、或是放假追劇都能輕易完成，輕薄好攜帶、續航力充足，短時間出門也不必額外帶充電器，基礎功能一應俱全，2月29日前入手2萬元有找。

高階文書型筆電推薦ACER Swift Go系列、ASUS Vivobook系列、MacBook Air，涵蓋i5、i7處理器到Apple研發的M2晶片機型，在文件處理效率及整體性能上表現更佳，搭配更好的圖像、影像顯示器，適合圖文編輯需求強度高的學生族群，價格帶多落在2.5元~3.5元萬間。

●創作型筆電：程式編輯和繪圖需求

如果是資工系、設計系或是常有進階軟體使用需求的使用者，擁有更高效能標準的「創作型筆電」是最佳首選，搭配更好的CPU處理器、RTX顯示卡及記憶體配置，能夠運行複雜的程式和繪圖軟體。推薦兩款搭載全新intel core ultra晶片的ACER及Lenovo新推出的AI筆電，嶄新的AI體驗提升創造力與生產力；針對更進階的創作者則推薦搭載13代i7處理器及RTX-4050獨顯的ACER Swift X筆電，效能更強悍、色彩表現更精彩。

●電競型筆電：遊戲競技導向

針對電競新手和資深玩家，推薦適合跑遊戲的高性能「電競型筆電」，無論想隨時隨地在線打game、或是學生租屋族宅家暢玩，都能輕鬆展開一場電競冒險。推薦電競筆電界霸主MSI的Katana及Cyborg機種，搭載INTEL高效處理器及NVIDIA獨立顯卡，外型搶眼、且性價比高，2月底前4萬元內即可入手。

●附註：詳細活動內容及售價以燦坤公告之相關活動辦法為準。

燦坤10大熱銷筆電推薦榜－文書型筆電：HP超品筆電15s-fq5305TU，2月29日前助學方案優惠價18,900元（現省1,000元）。圖／燦坤提供
燦坤10大熱銷筆電推薦榜－文書型筆電：HP超品筆電15s-fq5305TU，2月29日前助學方案優惠價18,900元（現省1,000元）。圖／燦坤提供
燦坤10大熱銷筆電推薦榜－創作型筆電：Lenovo IdeaPad Slim 5i AI筆電83DA001WTW，2月29日前會員促銷價29,999元（現省2,991元）。圖／燦坤提供
燦坤10大熱銷筆電推薦榜－創作型筆電：Lenovo IdeaPad Slim 5i AI筆電83DA001WTW，2月29日前會員促銷價29,999元（現省2,991元）。圖／燦坤提供
燦坤10大熱銷筆電推薦榜－文書型筆電：ASUS Vivobook筆電TK3504VA-0251B1355U，2月29日前會員促銷價25,900元。圖／燦坤提供
燦坤10大熱銷筆電推薦榜－文書型筆電：ASUS Vivobook筆電TK3504VA-0251B1355U，2月29日前會員促銷價25,900元。圖／燦坤提供
燦坤10大熱銷筆電推薦榜－創作型筆電：ACER Swift Go AI筆電SFG14-72T-577W，2月29日前會員促銷價28,900元（現省6,000元）。圖／燦坤提供
燦坤10大熱銷筆電推薦榜－創作型筆電：ACER Swift Go AI筆電SFG14-72T-577W，2月29日前會員促銷價28,900元（現省6,000元）。圖／燦坤提供
燦坤10大熱銷筆電推薦榜－電競型筆電：MSI Katana電競筆電B13VFK-1471TW，2月29日前會員促銷價32,900元（現省7,000元）。圖／燦坤提供
燦坤10大熱銷筆電推薦榜－電競型筆電：MSI Katana電競筆電B13VFK-1471TW，2月29日前會員促銷價32,900元（現省7,000元）。圖／燦坤提供
燦坤10大熱銷筆電推薦榜－文書型筆電：Lenovo IdeaPad Flex 5i筆電82Y0002JTW，2月29日前助學方案優惠價18,990元（現省5,000元）。圖／燦坤提供
燦坤10大熱銷筆電推薦榜－文書型筆電：Lenovo IdeaPad Flex 5i筆電82Y0002JTW，2月29日前助學方案優惠價18,990元（現省5,000元）。圖／燦坤提供
燦坤10大熱銷筆電推薦榜－文書型筆電：MacBook Air 13.6吋，2月29日前會員促銷價32,900元（現省3,000元）。圖／燦坤提供
燦坤10大熱銷筆電推薦榜－文書型筆電：MacBook Air 13.6吋，2月29日前會員促銷價32,900元（現省3,000元）。圖／燦坤提供
燦坤10大熱銷筆電推薦榜－創作型筆電：ACER Swift X筆電SFX14-71G-72ZX，2月29日前會員促銷價51,900元（現省3,000元）。圖／燦坤提供
燦坤10大熱銷筆電推薦榜－創作型筆電：ACER Swift X筆電SFX14-71G-72ZX，2月29日前會員促銷價51,900元（現省3,000元）。圖／燦坤提供
燦坤10大熱銷筆電推薦榜－電競型筆電：MSI Cyborg電競筆電A1VEK-015TW，2月29日前會員促銷價38,900元。圖／燦坤提供
燦坤10大熱銷筆電推薦榜－電競型筆電：MSI Cyborg電競筆電A1VEK-015TW，2月29日前會員促銷價38,900元。圖／燦坤提供

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