業界最強600Gs磁粉吸力！HARK磁吸充電線 兼顧柔軟與耐磨好用好收納

一直以來我們手邊的充電線不但脆弱容易拉斷，更是常常糾纏打結令人煩躁！HARK ｜100W 鋁合金磁吸收納PD充電線-1M透過專利磁力收線技術，讓充電線能迅速完美地一圈圈收納成整齊，不但讓您的心情大好，也同時能讓節省您的荷包讓充電線使用壽命更久。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

使用業界最強 600Gs 磁粉吸力，收納時可以任何方向隨意捲收，捲線時一圈吸附一圈，迅速輕鬆完美收納，線材可吸附在電腦機殼，辦公室OA屏風等金屬表面上，方便又能節省桌面空間。高密度三維不織布編織網，高彈力抗拉扯兼顧線材柔軟與耐磨性，要拉開使用時也只要雙手輕鬆一拉，就能讓線材呈現直線且柔軟的狀態，再也不會捲來捲去雜亂無章了。

圖 / 有.設計 uDesign 提供