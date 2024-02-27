聽新聞
test
0:00 / 0:00
業界最強600Gs磁粉吸力！HARK磁吸充電線 兼顧柔軟與耐磨好用好收納
一直以來我們手邊的充電線不但脆弱容易拉斷，更是常常糾纏打結令人煩躁！HARK ｜100W 鋁合金磁吸收納PD充電線-1M透過專利磁力收線技術，讓充電線能迅速完美地一圈圈收納成整齊，不但讓您的心情大好，也同時能讓節省您的荷包讓充電線使用壽命更久。
使用業界最強 600Gs 磁粉吸力，收納時可以任何方向隨意捲收，捲線時一圈吸附一圈，迅速輕鬆完美收納，線材可吸附在電腦機殼，辦公室OA屏風等金屬表面上，方便又能節省桌面空間。高密度三維不織布編織網，高彈力抗拉扯兼顧線材柔軟與耐磨性，要拉開使用時也只要雙手輕鬆一拉，就能讓線材呈現直線且柔軟的狀態，再也不會捲來捲去雜亂無章了。
磁性包覆層採用超柔膠料，充電線握住一端向下一拉，自動拉伸成一直線，不會像它牌呈現螺旋狀，使用時易纏繞。加長型SR接頭， 延伸保護TYPE-C端子與編織線的連接點，較一般充電線更耐彎曲拉扯。高密度不織布編織網包覆外層，非一般PP膠料易破損，具高彈力抗拉扯，兼顧線的材柔軟與耐磨性。內建 E-Marker 電源管理晶片可調節供電、防止過充、防止過放，支援全球兩大快充協議 PD2.0 ＆ QC2.0/3.0，最高支援 PD100W。鋁合金+ABS外殼設計流線造型，插拔時著力點手感柔順輕鬆不卡。全新黑藍白三色上市，於有.設計 uDesign電商設計平台獨家上線，限時集購88折，新春限定買就送充電線1入，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言