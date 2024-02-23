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台灣大寬頻「影音娛樂龍來包」月付599元享破千元娛樂體驗

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
2月29日前MyVideo限時珍藏《魔髮精靈》系列電影抽周邊好禮。圖／台灣大哥大提供
2月29日前MyVideo限時珍藏《魔髮精靈》系列電影抽周邊好禮。圖／台灣大哥大提供

隨著串流影音追劇熱度增加，邁向多元追劇時代，台灣大寬頻「影音娛樂龍來包」月付599元，即可享受總價值超過千元的娛樂體驗，暢看MyVideo強檔與其BBC PLAYER專館旗下六大獨家內容、HBO家族頻道、上百台高畫質節目，再送500GB大容量超級錄影機，精采畫面不漏接。MyVideo單點強檔帶來票房破億美元的音樂電影《魔髮精靈：樂團在一起》，並推出限時好康，2月29日前珍藏《魔髮精靈》系列電影，即有機會獲得背包、午餐袋周邊商品，訂購豪華月租3個月只要500元（原價750元），再抽電影福袋。

除了單點強檔，MyVideo豪華月租必看集結歷代動作巨星的《浴血任務4》、災難浩劫神片《水泥烏托邦：末日浩劫》、韓國犯罪喜劇電影《詐騙女王》、最新《奪魂鋸X》。滿足多元追劇迷，同步跟播各國戲劇，包含陸劇《19層》，一群大學生捲入名為19層的神祕遊戲；療癒美食日劇《居酒屋新幹線》第二季，享受個人居酒屋時光；由金智恩主演的韓劇《聖水洞之吻》，展開甜蜜爆笑辦公室羅曼史。

台灣大寬頻除了豐富OTT，更有高畫質數位頻道囊括包含親子、美食、懸疑、大自然等多元節目，闔家同樂。CBeebies（第203台）每周六、日上午10點50分首播《貓熊與蹦蹦》第1季，玩具店的貓熊、小兔子娃娃和朋友展開冒險旅程；Food Network美食台（第220台）每周六晚上6點50分收看《廚房突擊烹飪賽》第2季，祭出終極戶外烹飪挑戰，參賽廚師只有10分鐘說服社區派對中的屋主讓他們使用家中廚房和食材；CI罪案偵緝（第224台）每周日晚上9點5分播出《相遇、結婚、謀殺》，揭露變調婚姻，原本承諾要共度餘生的另一半，犯下惡劣罪行；每周六下午1點10分鎖定LOVE NATURE（第230台）《動物知心友》，上山下海追尋人類與動物間的非凡友誼。

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