快訊

板橋集合住宅火警狂冒大量濃煙 火場1男1女無呼吸心跳送醫搶救

1天割3次！大叔長痔瘡嫌就醫麻煩 「自割5年」尷尬下場曝光

Google新摺疊手機Pixel Fold 2外觀設計曝光！鏡頭、螢幕邊框、機身都變了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

10年最殺折扣 微風代理精品萬件商品1折起、千元帶回家

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Breeze Couture微風代理精品推出10年來首度最低折扣特賣會，上萬件精品1折起。圖／微風提供
Breeze Couture微風代理精品推出10年來首度最低折扣特賣會，上萬件精品1折起。圖／微風提供

Breeze Couture微風代理精品10年來首度最低折扣特賣會，上萬件精品集結歐美潮流品牌、精品童裝等服飾1折起，就在2月28日至3月10日微風廣場8樓 MEGA Studio C1廳展開，許多有型又可愛的精品童裝品牌、潮流配件折扣下來一千多元就買得到，民眾可趁228假期撿便宜。

微風代理精品這次歷年來最殺特賣會，首度集結歐美高端潮流男女裝包括alexanderwang、MM6 Maison Margiela、Ports1961、Postpure還有國際精品童裝Chloe、Fendi、Balenciaga、Moncler、Moschino、Off White等服飾全面1折起，英國頂級奢華內衣Agent Provocateur 1折起、潮流鞋履New Balance、NIKE限時下殺全面單一特價，法國頂級帽飾Maison Michel、潮服FACETSAM等，破天荒全場1折起。

微風代理精品包括MM6、Agent Provocateur、Portspure、Maison Michel等結束品牌代理，特賣會上也設立「結束代理品牌專區」超過5千件國際精品下至1折，先搶先得。

現場並設「超值限量加價購專區」，不限消費金額即享最低1折加價購。來自英國的香氛洗浴品牌Molton Brown推出聖境花舞護手乳液，加價購只要399元、炙烈粉椒護手霜加價購199元，來自義大利的Giuliano Fujiwara珍珠眼鏡掛鍊，加價購499元。

上萬件精品1折起推出為期12天特賣會的特賣會，加入Breeze Couture官方LINE可取得邀請函。

MM6經典款手拿包，特賣會價1,780元。圖／微風提供
MM6經典款手拿包，特賣會價1,780元。圖／微風提供
New Balance 2002R運動鞋，特賣會價2,280元。圖／微風提供
New Balance 2002R運動鞋，特賣會價2,280元。圖／微風提供
Maison Michel巴拿馬遮陽帽，特賣會價7,740元。圖／微風提供
Maison Michel巴拿馬遮陽帽，特賣會價7,740元。圖／微風提供
Dolce & Gabbana Kids花卉百褶短裙，特賣會價920元。圖／微風提供
Dolce & Gabbana Kids花卉百褶短裙，特賣會價920元。圖／微風提供
Giuliano Fujiwara太陽眼鏡特賣會價1,560元。圖／微風提供
Giuliano Fujiwara太陽眼鏡特賣會價1,560元。圖／微風提供
Maison Michel漁夫帽，特賣會價4,740元。圖／微風提供
Maison Michel漁夫帽，特賣會價4,740元。圖／微風提供
Moncler Enfant男童羽絨外套，特賣會價1,970元。圖／微風提供
Moncler Enfant男童羽絨外套，特賣會價1,970元。圖／微風提供
Moschino Kids連身裝帽子禮盒組，特賣會價1,028元。圖／微風提供
Moschino Kids連身裝帽子禮盒組，特賣會價1,028元。圖／微風提供
特賣會設立「結束代理品牌專區」超過5千件國際精品下至1折。圖／微風提供
特賣會設立「結束代理品牌專區」超過5千件國際精品下至1折。圖／微風提供
alexanderwang迷你水鑽腰包，特賣會價3,380元。圖／微風提供
alexanderwang迷你水鑽腰包，特賣會價3,380元。圖／微風提供
New Balance 550運動鞋，特賣會價2,980元。圖／微風提供
New Balance 550運動鞋，特賣會價2,980元。圖／微風提供

品牌 微風 折扣

延伸閱讀

新光三越春上市「以藝術之名」春夏200新櫃報到

足球／梅西風波持續發酵 主辦方改口：賽前已知不會上場

足球／梅西訪港不踢球！港媒披露邁阿密國際香港行出場費 佔門票收入一半

2024美妝「隱藏版」紅包袋有這些！領取方法總整理，領出一年好運氣

相關新聞

時尚迷準備體驗 台北101春季4大注目空間接連上場

台北101於2月至3月春夏期間展開四大品牌注目新空間，首先，3月6日於4樓都會廣場將迎來「GUCCI ANCORA時尚藝...

台灣大寬頻「影音娛樂龍來包」月付599元享破千元娛樂體驗

隨著串流影音追劇熱度增加，邁向多元追劇時代，台灣大寬頻「影音娛樂龍來包」月付599元，即可享受總價值超過千元的娛樂體驗，...

10年最殺折扣 微風代理精品萬件商品1折起、千元帶回家

Breeze Couture微風代理精品10年來首度最低折扣特賣會，上萬件精品集結歐美潮流品牌、精品童裝等服飾1折起，就...

三星宣布將釋出One UI 6.1軟體更新！將Galaxy AI下放至「這些裝置」

三星電子宣布將釋出One UI 6.1軟體更新，為更多Galaxy裝置注入Galaxy AI應用，進一步推動行動AI普及...

展現越南的傳統編織！Diptyque限量杜桑系列向工藝致敬

承襲著對於每一趟旅行的回憶，將探索化為意義，用香氣表達內心深處的感官。2024年Diptyque將帶來全新限量版Do S...

新光三越春上市「以藝術之名」春夏200新櫃報到

百貨春夏新櫃登場，新光三越全台春夏期間導入超過200家新櫃、快閃櫃，從時尚潮牌、包款、配件、美妝都有，帶給時髦人士最新鮮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。