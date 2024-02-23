10年最殺折扣 微風代理精品萬件商品1折起、千元帶回家

Breeze Couture微風代理精品10年來首度最低折扣特賣會，上萬件精品集結歐美潮流品牌、精品童裝等服飾1折起，就在2月28日至3月10日微風廣場8樓 MEGA Studio C1廳展開，許多有型又可愛的精品童裝品牌、潮流配件折扣下來一千多元就買得到，民眾可趁228假期撿便宜。

微風代理精品這次歷年來最殺特賣會，首度集結歐美高端潮流男女裝包括alexanderwang、MM6 Maison Margiela、Ports1961、Postpure還有國際精品童裝Chloe、Fendi、Balenciaga、Moncler、Moschino、Off White等服飾全面1折起，英國頂級奢華內衣Agent Provocateur 1折起、潮流鞋履New Balance、NIKE限時下殺全面單一特價，法國頂級帽飾Maison Michel、潮服FACETSAM等，破天荒全場1折起。

微風代理精品包括MM6、Agent Provocateur、Portspure、Maison Michel等結束品牌代理，特賣會上也設立「結束代理品牌專區」超過5千件國際精品下至1折，先搶先得。

現場並設「超值限量加價購專區」，不限消費金額即享最低1折加價購。來自英國的香氛洗浴品牌Molton Brown推出聖境花舞護手乳液，加價購只要399元、炙烈粉椒護手霜加價購199元，來自義大利的Giuliano Fujiwara珍珠眼鏡掛鍊，加價購499元。

上萬件精品1折起推出為期12天特賣會的特賣會，加入Breeze Couture官方LINE可取得邀請函。