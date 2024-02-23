展現越南的傳統編織！Diptyque限量杜桑系列向工藝致敬

承襲著對於每一趟旅行的回憶，將探索化為意義，用香氣表達內心深處的感官。2024年Diptyque將帶來全新限量版Do Son（杜桑）系列，此次更是向越南傳承工藝致敬，將體現於品牌精神上，香氣除了帶點詩意，更點綴了在生活多樣化下的框架。

越南在Diptyque品牌歷史與芬芳景致中，占據著無比特殊的位置，更見證了創辦人Yves的童年時代記憶。香氛作品經由Diptyque摯友、調香師Fabrice Pellegrin之手，將晚香玉、茉莉與橙花香氣和諧交融，輔以海洋香調襯托，就如同回到那個小時候的記憶與童年，依依迴盪在大家的嗅覺回憶、感官之中。

2024年Diptyque將推出這套全新系列，除了承襲香氣品味的工藝之外，更讓人驚豔的是包裝上如漆面木料的亮澤效果，將越南古老傳統工藝的傳承，包括上漆、打磨、拋光，編織藤條則關注天然材料及精緻紋理，經由越南手工工坊Hanoia攜手合作，打造出河內精心製造的限量兩款版本作品。

其一獨家套裝，擺放於藤枝的禮盒底面與盒蓋均為漆面木材，上面刻有Do Son（杜桑）香氛圖案，儼然已成為家中的藝術收藏品等級，橢圓商標上壓印了奪目的朱砂紅漆，與越南的經典漆面色彩遙相呼應。