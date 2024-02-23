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展現越南的傳統編織！Diptyque限量杜桑系列向工藝致敬

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Diptyque 2024限量晚香玉香氛蠟燭。圖／Diptyque提供
Diptyque 2024限量晚香玉香氛蠟燭。圖／Diptyque提供

承襲著對於每一趟旅行的回憶，將探索化為意義，用香氣表達內心深處的感官。2024年Diptyque將帶來全新限量版Do Son（杜桑）系列，此次更是向越南傳承工藝致敬，將體現於品牌精神上，香氣除了帶點詩意，更點綴了在生活多樣化下的框架。

越南在Diptyque品牌歷史與芬芳景致中，占據著無比特殊的位置，更見證了創辦人Yves的童年時代記憶。香氛作品經由Diptyque摯友、調香師Fabrice Pellegrin之手，將晚香玉、茉莉與橙花香氣和諧交融，輔以海洋香調襯托，就如同回到那個小時候的記憶與童年，依依迴盪在大家的嗅覺回憶、感官之中。

2024年Diptyque將推出這套全新系列，除了承襲香氣品味的工藝之外，更讓人驚豔的是包裝上如漆面木料的亮澤效果，將越南古老傳統工藝的傳承，包括上漆、打磨、拋光，編織藤條則關注天然材料及精緻紋理，經由越南手工工坊Hanoia攜手合作，打造出河內精心製造的限量兩款版本作品。

其一獨家套裝，擺放於藤枝的禮盒底面與盒蓋均為漆面木材，上面刻有Do Son（杜桑）香氛圖案，儼然已成為家中的藝術收藏品等級，橢圓商標上壓印了奪目的朱砂紅漆，與越南的經典漆面色彩遙相呼應。

另一作品為編織藤條製成的燭蓋，搭配中型Tubéreuse（晚香玉）香氛蠟燭使用，輔以全套磨砂紅漆面燭杯、傳統編織技藝呼應的蜂巢紋包裝盒，在家中擺放，就如同深度探索越南的迷人之處，視覺、嗅覺感官，一起入境。

DiptyqueDo Son（杜桑）系列。記者劉小川／攝影
DiptyqueDo Son（杜桑）系列。記者劉小川／攝影
Diptyque 2024限量杜桑淡香精禮盒（限定櫃位販售） 75ml／9,300元。圖／Diptyque提供
Diptyque 2024限量杜桑淡香精禮盒（限定櫃位販售） 75ml／9,300元。圖／Diptyque提供
DiptyqueDo Son（杜桑）系列Tubéreuse（晚香玉）香氛蠟燭磨砂紅漆面燭杯。記者劉小川／攝影
DiptyqueDo Son（杜桑）系列Tubéreuse（晚香玉）香氛蠟燭磨砂紅漆面燭杯。記者劉小川／攝影

品牌 越南

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