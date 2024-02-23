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新光三越春上市「以藝術之名」春夏200新櫃報到

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越春上市「以藝術之名」為主題，金禧穿self portrait水鑽丹寧短裙、FRED Pretty Woman超大號長項鍊、FRED Force 10玫瑰金密鑲鑽扣環。圖／新光三越提供
新光三越春上市「以藝術之名」為主題，金禧穿self portrait水鑽丹寧短裙、FRED Pretty Woman超大號長項鍊、FRED Force 10玫瑰金密鑲鑽扣環。圖／新光三越提供

百貨春夏新櫃登場，新光三越全台春夏期間導入超過200家新櫃、快閃櫃，從時尚潮牌、包款、配件、美妝都有，帶給時髦人士最新鮮的選擇。疫後停辦兩三年的藝術展又重新開始活絡，今年新光三越春上市以「以藝術之名」為主題，放大生活美感與時尚藝術的連結，首度邀請到旅法名模金禧特地返台拍攝春上市主視覺。

新光三越時尚總監郭思婷觀察到「許多世界知名的藝術展覽逐漸熱絡了起來，許多觀展者不但極具藝術品味，穿搭更是獨樹一格。因此，今年春上市特別想要和大家分享『觀展穿搭』的趨勢現象。」

今年新光三越春上市首度邀請到台灣首位集滿巴黎、倫敦、米蘭、紐約等四大國際時尚周的旅法名模金禧，由時尚攝影教父林炳存團隊操刀的時尚大片，金禧長年旅居時尚之都巴黎累積的美感，擁個人鮮明的時尚穿搭風格，金禧特別分享這次拍攝心得，她指出「每一個人都是一個藝術品，是獨一無二的，你的穿著打扮就代表你的個性。you are you, so be you.」

呼應「藝術展覽穿搭」現象，新光三越春上市特別歸納經典黑白色調、粉彩色調、長版修身三大必備元素，並延伸出俐落剪裁耐穿好搭的「西裝穿搭」與以輕盈材質、寬鬆剪裁打造適合日常休閒度假的「都市沙灘風」兩大趨勢風格。

呼應春上市「以藝術之名」主題，即日起至3月10日開啟新光三越APP並扣skm points 1,000點即可兌換「印象派150周年光影藝術展覽個人票」或扣skm points 1,800點即可兌換「印象派150周年光影藝術展覽雙人票」，身歷其境感受印象派大師們的風采。

新光三越春季新櫃包括韓國沙龍護髮品牌CURLY SHYLL即起至3月底全台首度快閃台北信義新天地A11；上海設計師包款品牌FAKEROOM，3月1日至3月31日快閃A11；韓國潮流墨鏡品牌BLUE ELEPHANT3月1日進駐A11開幕；彩妝品牌Benefit進駐台北南西店一館3月1日開幕。法國潮牌Maison Kitsuné中部獨家進駐台中中港店3月6日開幕。

新光三越春上市「以藝術之名」為主題，金禧穿Dior白色單肩襯衫、Dior黑色長裙、Dior Polytechnique黑色光滑小牛皮腰帶、Dior Double黑色小牛皮中型鍊帶手拿包。圖／新光三越提供
新光三越春上市「以藝術之名」為主題，金禧穿Dior白色單肩襯衫、Dior黑色長裙、Dior Polytechnique黑色光滑小牛皮腰帶、Dior Double黑色小牛皮中型鍊帶手拿包。圖／新光三越提供
新光三越春上市「以藝術之名」為主題，金禧穿FENDI色塊拼接平口上衣、FENDI褲頭反摺造型老爺褲、FENDI Baguette Mini包。圖／新光三越提供
新光三越春上市「以藝術之名」為主題，金禧穿FENDI色塊拼接平口上衣、FENDI褲頭反摺造型老爺褲、FENDI Baguette Mini包。圖／新光三越提供
Marc Jacobs Monogram圖紋白襯衫16,900元。圖／新光三越提供
Marc Jacobs Monogram圖紋白襯衫16,900元。圖／新光三越提供
ba&sh BOOP西裝外套15,140元。圖／新光三越提供
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ClayDerman亮片繫帶芭蕾平底鞋原價5,380元，特價2,990元。圖／新光三越提供
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韓國潮流墨鏡品牌BLUE ELEPHANT3月1日進駐台北信義新天地A11開幕。圖／新光三越提供
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Maison Kitsuné中部獨家進駐台中中港店3月6日開幕。圖／新光三越提供
Maison Kitsuné中部獨家進駐台中中港店3月6日開幕。圖／新光三越提供
韓國極簡沙龍護髮品牌CURLY SHYLL即起至3月底全台首發快閃台北信義新天地A11。圖／新光三越提供
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