新光三越春上市「以藝術之名」春夏200新櫃報到

百貨春夏新櫃登場,新光三越全台春夏期間導入超過200家新櫃、快閃櫃,從時尚潮牌、包款、配件、美妝都有,帶給時髦人士最新鮮的選擇。疫後停辦兩三年的藝術展又重新開始活絡,今年新光三越春上市以「以藝術之名」為主題,放大生活美感與時尚藝術的連結,首度邀請到旅法名模金禧特地返台拍攝春上市主視覺。

新光三越時尚總監郭思婷觀察到「許多世界知名的藝術展覽逐漸熱絡了起來,許多觀展者不但極具藝術品味,穿搭更是獨樹一格。因此,今年春上市特別想要和大家分享『觀展穿搭』的趨勢現象。」

今年新光三越春上市首度邀請到台灣首位集滿巴黎、倫敦、米蘭、紐約等四大國際時尚周的旅法名模金禧,由時尚攝影教父林炳存團隊操刀的時尚大片,金禧長年旅居時尚之都巴黎累積的美感,擁個人鮮明的時尚穿搭風格,金禧特別分享這次拍攝心得,她指出「每一個人都是一個藝術品,是獨一無二的,你的穿著打扮就代表你的個性。you are you, so be you.」

呼應「藝術展覽穿搭」現象,新光三越春上市特別歸納經典黑白色調、粉彩色調、長版修身三大必備元素,並延伸出俐落剪裁耐穿好搭的「西裝穿搭」與以輕盈材質、寬鬆剪裁打造適合日常休閒度假的「都市沙灘風」兩大趨勢風格。

呼應春上市「以藝術之名」主題,即日起至3月10日開啟新光三越APP並扣skm points 1,000點即可兌換「印象派150周年光影藝術展覽個人票」或扣skm points 1,800點即可兌換「印象派150周年光影藝術展覽雙人票」,身歷其境感受印象派大師們的風采。

新光三越春季新櫃包括韓國沙龍護髮品牌CURLY SHYLL即起至3月底全台首度快閃台北信義新天地A11;上海設計師包款品牌FAKEROOM,3月1日至3月31日快閃A11;韓國潮流墨鏡品牌BLUE ELEPHANT3月1日進駐A11開幕;彩妝品牌Benefit進駐台北南西店一館3月1日開幕。法國潮牌Maison Kitsuné中部獨家進駐台中中港店3月6日開幕。