艾美表經典款換新裝 金屬光澤搭漸變表盤怎麼戴都型！

來自瑞士的艾美表MAURICE LACROIX再度讓經典AIKON表款換上新裝，利用電鍍金屬光澤加上漸變配色表盤，賦予全新外觀，讓人怎麼搭配都有型！

從2016年問世以來AIKON系列就藉由運動感、簡潔設計，涵蓋機械機芯，並提供各種不同的尺寸、顏色和材質，成為了MAURICE LACROIX最熱銷表款之一。於是今年MAURICE LACROIX再度以AIKON腕表為基礎，利用午夜藍與鐵灰色重新兩款全新且皆覆有PVD塗層的設計，在不同光線下會折射出迷人金屬光澤。鐵灰色款配備色彩協調的煙燻漸變表盤，並飾有巴黎鉚釘飾紋，簡潔地詮釋時間的基本要素，且都配備簡易更換表帶系統，讓消費者怎麼搭配都帥氣！

而日本鐘表品牌Orient Star則為了Modern Skeleton系列上市10周年，推出新型號半鏤空機械腕表，展現製表美學。與前一代的藍色、綠色和棕色表盤相比，新款Modern Skeleton系列表殼形成鮮明對比進而凸顯表面的不同。特別是表盤色調與表殼金屬質感相互襯托呈現別緻風格。同時Orient Star還於表盤9點、2點與6點鐘方向採用部分鏤空設計，與清晰可見機械機芯之間塑造出和諧視覺效果，分別提供銀色、象牙色、香檳色表盤搭配精鋼表殼；為紀念10周年而設的款式，既限量發行600只，更是這系列的首次採用全黑的外觀設計，具備收藏性。