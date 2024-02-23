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免費吃麝香葡萄果凍！日本岡山特展 再抽來回機票
日本的「岡山縣」為桃太郎的故鄉，以盛產白桃、麝香葡萄、草莓著稱，擁有「水果王國」的美譽。3月2日至3日，岡山特別在Mitsui Shopping Park LaLaport台中北館舉行「桃太郎的故鄉 岡山『心』發現」活動，現場可以免費試吃麝香葡萄果凍、白桃夾心餅乾等特產，並有紙膠帶手作體驗、日本盔甲試穿等一系列活動，還有機會獲得日本岡山來回機票。
日本岡山縣位於西日本的中央，擁有日本三大名園之一的「岡山後樂園」、日本100名城「岡山城」，還有保留江戶時代的重要建築物群保存地區「倉敷美觀地區」等著名景點。隨著春天到來，還有日本知名賞櫻景點100選「津山城（鶴山公園）」、擁有約100種類紫藤的「藤公園」等代表景點。被譽為日本紙膠帶始祖的「mt紙膠帶」，發源地也正是岡山縣倉敷市。
為了讓民眾感受岡山的魅力，岡山縣來台舉辦「桃太郎的故鄉 岡山『心』發現」活動，採免費參加。現場可參與「mt紙膠帶手作體驗」，還有呼應岡山城的「日北盔甲試穿」、「頭盔手作體驗」。同時還有試吃活動，可以品嚐白桃及麝香葡萄的膠原蛋白果凍、和來自蒜山高原的娟姍牛乳加上白桃的夾心餅乾等點心。
除此之外，舞台區每小時也安排場次活動，包括觀光資訊分享、Q&A贈獎活動，還有台灣虎航「虎將」見面會。現場並有岡山縣、岡山市、岡山・山陰景點周遊券、JR西日本、日本三井不動產集團等不同單位，提供當地的旅遊資訊與小禮物。即日起至3月10日期間，參與粉絲團活動，也有機會抽中日本岡山來回機票＋岡山城入場券、岡山縣原創牛仔托特包等獎品。針對Mitsui Shopping Park會員還有滿額抽獎，也有機會獲得岡山雙人來回機票。
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