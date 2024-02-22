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2024第三屆裸鑽雪莉Bar Swap調酒大賽 10強名單出爐

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
台北Indulge Experimental Bistro的「Deep Breath」。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台北Indulge Experimental Bistro的「Deep Breath」。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

近年來在國際烈酒市場及多項全球性評比中屢創佳績的「裸鑽雪莉（Naked Malt）」威士忌，2024年迎來「第三屆裸鑽雪莉Bar Swap」調酒比賽，經歷數月的激烈競爭，10強名單正式揭曉，總決賽將於3月3、4日兩天，於充滿台灣在地水果氣息的橘子園——苗栗橙香森林舉辦，展現打造最在地、最富創意的調酒比賽的本心。

「裸鑽雪莉」不僅自2021年起，連續6年被選為世界及亞洲50最佳酒吧競賽官方合作夥伴，裸鑽雪莉更被Drinks International雜誌評選為「調酒界最受歡迎Top6」及「最佳銷售Top10」的威士忌，是為指標性潮流威士忌品牌代表之一。今年「裸鑽雪莉Bar Swap調酒大賽」邀請參賽酒吧以生活靈感為創作題材、台灣水果為核心，調出在地好滋味，用最在地的方式串聯世界調酒文化。

經歷數月的激烈競賽後，前10強名單確定。台北有5家晉級，分別是Bar Mood的「普魯斯特騷兒（Proustian Sour）」、Bar Pine松的「Naked Waffle」、Bar Pun的「Pun Tung Sour」、Fourplay Cuisine的「Serenity sips」、Indulge Experimental Bistro的「Deep Breath」。

台中則有Tor Dāy的「璀鑽之珀」出線。台南共有2家酒吧晉級，分別是永福邸的「破繭重生」及湟色的「鄉．謝」；高雄則有BAR GAZ的「琥珀晚霞」及Gallery 20.5的「山野森活（Hygge Camping）」闖進十強。總決賽將於3月3、4日兩天舉辦，將邀請國際重量級評審參與，逐一進行品飲與講評，粉絲務必拭目以待。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「裸鑽雪莉威士忌」第三屆Bar Swap調酒大賽10強名單出爐，以台灣水果與永續精神交融的創意對決。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「裸鑽雪莉威士忌」第三屆Bar Swap調酒大賽10強名單出爐，以台灣水果與永續精神交融的創意對決。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高雄BAR GAZ的「琥珀晚霞」。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高雄BAR GAZ的「琥珀晚霞」。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台北Bar Mood的「普魯斯特騷兒（Proustian Sour）」。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台北Bar Mood的「普魯斯特騷兒（Proustian Sour）」。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台南湟色的「鄉．謝」。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台南湟色的「鄉．謝」。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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