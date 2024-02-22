年度必搶！IKEA絕版品出清下殺5折起 最高省8千元
居家愛好者每年都期待的活動，就是IKEA絕版品出清，即日起至3月20日，IKEA推出「絕版品出清」，連續4周百項商品限時限量5折起，最狂的家具，一次可以省下近8千元，另外還有銅板價好物，另外2月22日晚上8～9點，收看IKEA LINE官方帳號直播獲取指定折扣碼，並在2月28日前線上購物單筆滿799元，選擇超商取貨並輸入指定折扣碼，即可折抵運費59元一次。
年度絕版品出清中，向來最值得買的就是家具，TUFJORD雙人軟墊式床框，原價17,900元，特價9,999元，省下7,901元，採用深藍色配色搭配金屬床腳，還有可調式床側板，打造出最好的睡眠品質；BEKANT左側轉角電動升降桌，原價17,990元，特價12,690元，L型設計為辦公桌製造更多空間，還能自由調整桌面高低；其他必買如GALANT滑門收納櫃，原價18,900元，特價14,900元；BEKANT層架組原價11,900元，特價8,300元，浴室收納首推GODMORGON雙門鏡櫃，原價11,900元，特價8,490元。
許多銅板價商品也都有出清價，吸水力超強的VINARN毛巾，原價49元，特價19元，純棉INAMARIA廚用擦巾同樣特價39元，還有許多人都愛的LILLHULT充電線，特價69元，收納好物首推KUGGIS附蓋收納盒特價79元。
IKEA大台北的四家分店，包括新店店、新莊店、內湖店、台北城市店-小巨蛋等，推出加碼活動，購買家具家飾單筆消費滿500元，即可獲得ISTAD保鮮袋滿額兌換券乙張。
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