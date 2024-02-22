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業者喊冤沒用蘇丹紅辣椒粉 中市府：漢來軒中鏢「已全部用罄」

聯合報／ 記者趙容萱余采瀅／台中即時報導
台中市食安處稽查員今至漢來軒餐廳台中店稽查調味料使用狀況。圖／台中市食安處提供
台中市食安處稽查員今至漢來軒餐廳台中店稽查調味料使用狀況。圖／台中市食安處提供

台中市食安處昨追查可能致癌「蘇丹紅」問題辣椒粉，查出台中有3家食品製造業者、7家經銷販售商，以及3家下游食品業者，已要求全數下架停止販售或使用。其中，漢來集團今澄清，旗下的海港餐廳未進貨。食安處今進一步稽查發現，是漢來集團旗下的另一品牌漢來軒粵菜餐廳台中店進貨約7.5公斤，全數製作辣油用於菜品，現已全部用罄。

漢來集團指出，漢來軒粵菜餐廳台中店進貨的辣椒粉，製作為辣椒油使用，昨上午接獲廠商通知，已全面禁用和下架，也處理掉以此問題辣椒粉所煉製的辣椒油，並無全部用至菜品。漢來海港餐廳則未進用問題辣椒粉。

食安處說明，雲林縣衛生局2月7日查獲縣內濟生公司斗六廠製售的紅辣椒細粉含「蘇丹紅」，其中1750公斤原料流向台中等縣市。台中市食安處昨依據津華食品公司（上游為濟生公司）提供流向資料，台中廣三Sogo漢來集團餐廳有進用問題辣椒粉，並在昨晚發布警示。

漢來集團今澄清，旗下的海港餐廳未進貨；食安處今進一步稽查釐清，確認為位於台中廣三Sogo漢來集團旗下的另一品牌漢來軒粵菜餐廳台中店進貨約7.5公斤，全數製作辣油用於菜品，現已全部用罄。而漢來海港餐廳則未進用問題辣椒粉。食安處已要求漢來軒餐廳禁止使用相關產品，妥善處理消費者權益問題外，也已掌握台中市問題原料流向並持續追查。

食安處說明，依津華食品確認更新後的資料，五鮮級鍋物專賣台中市計有豐原店及霧峰店進貨，使用情形正確認中，食安處已要求業者停止販售相關產品，並妥善處理消費權益事宜。

另外，有關小磨坊貿易公司進用辣椒粉案，食安處接獲他縣市通報後，經查對上游保欣企業進口申請單後確認，小磨坊進貨的品項是匈牙利辣椒粉，非問題辣椒粉；另有一批疑似問題批號的辣椒粉，則有進貨3000公斤，均未使用並已全數退貨，該公司有提供近一年其餘5批辣椒粉的檢驗資料，均為送第三方公正檢驗單位進行檢驗，結果均未檢出。

食安處指出，「蝦味先香辣口味」產品，台中市各經銷商持續更新統計資料，全市共計進貨3624.3公斤、未售出1565.25公斤，已銷售2057.8公斤給各下游販售處，現已回收964.6公斤，後續將持續督促經銷商回收工作並更新統計資料。對於相關業者可能受持續更新流向資料影響，食安處將盡快釐清資訊後發布，保障業者及消費大眾權益。

台中市食安處稽查員今至漢來軒餐廳台中店稽查問題調味料下架狀況。圖／台中市食安處提供
台中市食安處稽查員今至漢來軒餐廳台中店稽查問題調味料下架狀況。圖／台中市食安處提供
台中市食安處稽查員今與漢來軒餐廳台中店人員確認問題調味料使用情形。圖／台中市食安處提供
台中市食安處稽查員今與漢來軒餐廳台中店人員確認問題調味料使用情形。圖／台中市食安處提供

蘇丹紅 食安 餐廳

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