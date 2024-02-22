業者喊冤沒用蘇丹紅辣椒粉 中市府：漢來軒中鏢「已全部用罄」

台中市食安處昨追查可能致癌「蘇丹紅」問題辣椒粉，查出台中有3家食品製造業者、7家經銷販售商，以及3家下游食品業者，已要求全數下架停止販售或使用。其中，漢來集團今澄清，旗下的海港餐廳未進貨。食安處今進一步稽查發現，是漢來集團旗下的另一品牌漢來軒粵菜餐廳台中店進貨約7.5公斤，全數製作辣油用於菜品，現已全部用罄。

漢來集團指出，漢來軒粵菜餐廳台中店進貨的辣椒粉，製作為辣椒油使用，昨上午接獲廠商通知，已全面禁用和下架，也處理掉以此問題辣椒粉所煉製的辣椒油，並無全部用至菜品。漢來海港餐廳則未進用問題辣椒粉。

食安處說明，雲林縣衛生局2月7日查獲縣內濟生公司斗六廠製售的紅辣椒細粉含「蘇丹紅」，其中1750公斤原料流向台中等縣市。台中市食安處昨依據津華食品公司（上游為濟生公司）提供流向資料，台中廣三Sogo漢來集團餐廳有進用問題辣椒粉，並在昨晚發布警示。

漢來集團今澄清，旗下的海港餐廳未進貨；食安處今進一步稽查釐清，確認為位於台中廣三Sogo漢來集團旗下的另一品牌漢來軒粵菜餐廳台中店進貨約7.5公斤，全數製作辣油用於菜品，現已全部用罄。而漢來海港餐廳則未進用問題辣椒粉。食安處已要求漢來軒餐廳禁止使用相關產品，妥善處理消費者權益問題外，也已掌握台中市問題原料流向並持續追查。

食安處說明，依津華食品確認更新後的資料，五鮮級鍋物專賣台中市計有豐原店及霧峰店進貨，使用情形正確認中，食安處已要求業者停止販售相關產品，並妥善處理消費權益事宜。

另外，有關小磨坊貿易公司進用辣椒粉案，食安處接獲他縣市通報後，經查對上游保欣企業進口申請單後確認，小磨坊進貨的品項是匈牙利辣椒粉，非問題辣椒粉；另有一批疑似問題批號的辣椒粉，則有進貨3000公斤，均未使用並已全數退貨，該公司有提供近一年其餘5批辣椒粉的檢驗資料，均為送第三方公正檢驗單位進行檢驗，結果均未檢出。