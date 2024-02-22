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格蘭利威原廠史上最高年份 50年「12元素」限量釋出

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「格蘭利威50年12元素」每套12支，售價4萬歐元，折合新台幣約138萬元。圖／摘自格蘭利威官網 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭利威50年12元素」每套12支，售價4萬歐元，折合新台幣約138萬元。圖／摘自格蘭利威官網 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭單一麥芽威士忌格蘭利威（The Glenlivet）為迎接創廠200周年，特別發行史上最高年份原廠裝瓶（Official Bottle）酒款——「格蘭利威50年12元素」，以原桶強度（Cask Strength）裝瓶，即日起由英國知名稀有烈酒交易平台The Whisky Exchange Cabinet獨家販售，每套12支50年酒款售價4萬歐元，折合新台幣約138萬元。

「格蘭利威50年12元素」的發行，旨在向造就格蘭利威威士忌的12個元素致敬，包括「空氣（Air）」、「天使分享（Angel Share）」、「大麥（Barley）」、「桶匠（Cooper）」、「銅（Copper）」、「蒸餾器（Distiller）」、「土地（Earth）」、「火（Fire）」、「傳承（Heritage）」、「時間（Time）」、「水（Water）」與「木（Wood）」，12款酒標皆由AI生成，象徵傳統與現代的結合，預計在今年5月份正式裝瓶。

瓶中酒液來自兩桶自1974年陳釀至今的橡木桶，一個是初次裝填的美國橡木桶，賦予酒液豐富性與紮實的結構；另一個是再次裝填的美國橡木桶，能緩和橡木桶對酒液的影響，以忠實展現出格蘭利威的酒廠精神。

格蘭利威橡木桶大師（Cask Master）Kevin Balmforth表示，「這款威士忌彰顯了平衡的藝術，結合自然與人文，創造出令人驚嘆的威士忌。」

針對訂購「格蘭利威50年12元素」的藏家，酒廠在出貨時除提供一套12瓶、每瓶700毫升的「格蘭利威50年12元素」威士忌；還會提供3小瓶50毫升的48年、49年與50年小樣酒供藏家進行試飲，讓藏家們有機會得以細細品味時光為酒液所帶來的層次變化。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「格蘭利威50年12元素」是該品牌史上最高年份原廠裝瓶酒款。圖／摘自格蘭利威官網 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭利威50年12元素」是該品牌史上最高年份原廠裝瓶酒款。圖／摘自格蘭利威官網 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
訂購「格蘭利威50年12元素」的藏家，將收到3小瓶50毫升的48年、49年與50年樣酒供品嚐。圖／摘自格蘭利威官網 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
訂購「格蘭利威50年12元素」的藏家，將收到3小瓶50毫升的48年、49年與50年樣酒供品嚐。圖／摘自格蘭利威官網 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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