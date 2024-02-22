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UNIQLO春夏新品塑造輕盈風格 謝欣穎、章廣辰分享穿搭挑戰

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO男裝寬版降落傘工裝長褲，1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO男裝寬版降落傘工裝長褲，1,290元。圖／UNIQLO提供

迎接季節更迭，UNIQLO也在近期上市春夏新品，因應近幾年氣候和社會環境的變化讓人容易感到不安定，於是從材質到款式都訴求「輕盈」風格。於是發表記者會找來謝欣穎、章廣辰來演繹新裝，並且透過他們的分享，感受自由混搭、融入日常生活的造型。

UNIQLO春夏新品發表記者會找來謝欣穎（左）、章廣辰（右）來演繹新裝，並且透過他們的分享，感受自由混搭、融入日常生活的造型。圖／UNIQLO提供
UNIQLO春夏新品發表記者會找來謝欣穎（左）、章廣辰（右）來演繹新裝，並且透過他們的分享，感受自由混搭、融入日常生活的造型。圖／UNIQLO提供

謝欣穎現身記者會時穿著設計師聯名的UNIQLO：C系列的細肩帶洋裝與棉質抽繩外套， 由於裙裝下擺不規則設計，加上材質輕盈，使她覺得有浪漫與度假感。特別是外套經過抽皺之後，會有波浪的造型，讓謝欣穎十分欣賞這樣的設計，同時她還提到「以往都喜歡深色系服裝，不過蕤著心境轉變，會挑戰過去不曾穿的顏色」，但舒適自在仍是配搭主軸。而較為靦腆的章廣辰則以白色機能外套內搭牛津襯衫，搭配降落傘褲出席，他表示每日都要步行一萬步是近期最在意的事情，於是服裝挑選就變得很重要。還說「身上穿的降落傘褲，很多口袋」，加上版型為寬鬆剪裁，很適合穿去走路。

謝欣穎現身記者會時穿著設計師聯名的UNIQLO：C系列的細肩帶洋裝與棉質抽繩外套。圖／UNIQLO提供
謝欣穎現身記者會時穿著設計師聯名的UNIQLO：C系列的細肩帶洋裝與棉質抽繩外套。圖／UNIQLO提供

UNIQLO春夏系列，訴求輕盈機能、輕柔材質與輕巧無拘的主題，於是應運而生的重點單品就是「降落傘褲」，延續工裝風潮，品牌於膝蓋處加入打褶設計，呈現份量感，搭配不同單品皆可展現潮流感。倍受台灣消費者喜愛的AIRism科技材質今年則被有「AIRism棉質洋裝」結合高科技涼感材質與棉質舒適著感；經過歐洲自然農法認證的頂級亞麻製成的「特級亞麻襯衫」，更是讓穿著感受再升級，優雅簡約且具垂墜感設計，可當作外套穿著，能為春季穿搭添優雅時尚。

章廣辰則以白色機能外套內搭牛津襯衫，搭配降落傘褲出席UNIQLO春夏新品記者會。圖／UNIQLO提供
章廣辰則以白色機能外套內搭牛津襯衫，搭配降落傘褲出席UNIQLO春夏新品記者會。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝AIRism棉質洋裝，790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝AIRism棉質洋裝，790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO男裝特級亞麻襯衫，1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO男裝特級亞麻襯衫，1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO：C系列女裝棉質抽繩外套，1,690元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO：C系列女裝棉質抽繩外套，1,690元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO：C系列女裝細褶細肩帶洋裝，1,490元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO：C系列女裝細褶細肩帶洋裝，1,490元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO男裝牛津襯衫，990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO男裝牛津襯衫，990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO 服裝 設計師 謝欣穎

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