以音樂之名 BALENCIAGA推Angelo Badalamenti聯名系列
雖然沒有具體形象，但音樂總能透過聽覺留下更為長久的深刻印象。時尚品牌Balenciaga推出與已故名美國作曲家Angelo Badalamenti（1937-2022）的「Balenciaga Music Angelo Badalamenti」限量系列，致敬Angelo Badalamenti在流行史上的傑出成就。
這次的聯名系列將分為音樂與衣物兩個區塊，其中之所以選擇與曼哈頓音樂學院合作，因為Angelo Badalamenti正是於此在1950年代就讀、並從1986開始與名導大衛林區（David Lynch）合作，為電影《藍絲絨》配樂，此後並以《雙峰》中的配樂獲葛萊美最佳流行器樂演奏獎，一生並獲多項終身成就獎。
在全程獲得曼哈頓音樂學院（與校友）以及Angelo Badalamenti之女、Danielle Badalamenti的支持後，Balenciaga推出由Badalamenti個人創作作品中選曲的獨家歌單，短T恤與長毛衣則印有Torch Theme曲譜片段，並邀請曼哈頓音樂學院的學生與Badalamenti家庭成員，身著限量合作系列在學院內完成了本次廣告形象的拍攝。
而無論短T或長毛衣，其正面印有八行的五線譜、並在頭三行留下音符、意味深長，其中短T恤訂價19,000元、Crewneck毛衣則為28,000元，全台僅在台北微風信義獨家販售；此外獨家歌單則已在Balenciaga品牌全球官方網站中的Angelo Badalamenti分頁中呈現，可供免費線上播放，或即時下載。
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