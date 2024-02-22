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把握元宵「補財庫」！旺上半年財運靠這招 拜財神2樣水果快避開

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
拜財神時可準備象徵吉祥數字的888元紅包置於供桌上，祭拜後將此「發財金」隨身攜帶。圖／486團購提供
拜財神時可準備象徵吉祥數字的888元紅包置於供桌上，祭拜後將此「發財金」隨身攜帶。圖／486團購提供

本周六（2月24日）為元宵節，除了吃湯圓、放天燈、猜燈謎等習俗外，也是補財庫和求財的重要日子。民俗專家486先生透露「先止漏再求進庫」才不會白費力氣；拜財神供品以甜食為主，最好避開蘋果和蓮霧這兩樣水果。

元宵節又稱為上元節，即為農曆正月15日（今年國曆2月24日），這天是天官大帝誕辰，能旺整個上半年的財運。身為台北霞海城隍廟第七代子孫的486先生對各種傳統習俗和儀式都很熟悉，他指出補庫有「防漏」、「止漏」之意，先把漏的地方止住再求財進庫，避免錢財流失。補財庫以家中經濟支柱為主，若是雙薪家庭則夫妻倆都可以做。

補財庫需要疏文才能請到財神疏通財運，建議民眾前往宮廟補財庫前先將姓名、性別、農曆出生年月日、住家地址、電話寫在紙上，到現場直接交給道長或工作人員，避免寫疏文時筆誤。

元宵節可前往主祀天官大帝或財神的廟宇進行祭拜，補上半年的財運。相傳財神爺喜甜，供品可以準備奇數的水果和甜食，但要記得避免諧音為「貧」的蘋果和帶有「中空漏財」之意的蓮霧。可準備裝有168或888元等象徵吉祥數字的紅包置於供桌上，祭拜後將此「發財金」隨身攜帶招財。

道教有「五路財神符」，平時配戴在身上、放錢包或擺家中財位都可以，遇到財神廟可過爐加持，不要碰到水。486先生強調，請了財神符也要多行善助人，將四方財回饋給需要幫助的人。

如果生活忙碌無暇前往宮廟，486團購推出另類服務，想要祭改、補財庫、安太歲或請符的民眾可將包裹連同宅配單和回郵運費寄至台北門市，專人會協助送至台北霞海城隍廟給漢敦道長、啟輝道長，完成後再將包裹寄回，民眾可省去親自來回的時間。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

五路財神符不要碰到水可代代相傳，遇到財神廟可過爐加持。圖／486團購提供
五路財神符不要碰到水可代代相傳，遇到財神廟可過爐加持。圖／486團購提供

供品 元宵節 發財金 財神

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