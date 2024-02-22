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喝威士忌抽萬元豪華露營 首相之斧攜手AsiaYo大放送

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
水与松莊園擁有千坪落羽松林地，莊園設有無邊際泳池及五星級公共衞浴。圖／宏盛酩品提供
水与松莊園擁有千坪落羽松林地，莊園設有無邊際泳池及五星級公共衞浴。圖／宏盛酩品提供

露營是國內最夯的全民戶外運動之一，尤其天氣逐漸回暖，露營控也蠢蠢欲動。即日起只要在全國各大菸酒專賣店，購買「首相之斧威士忌」並拍下開瓶照上傳至官方 Facebook 粉絲團活動文的留言區，即有機會抽中萬元豪華露營住宿。獎項包括水与松莊園1名（價值21,800元）、山思雲想1名（價值16,000元）、以及愛聚時光露營區2名（價值11,800元）。

此外，致力於打造一站式的旅遊訂購平台的AsiaYo，也同步推出價值千元的露營禮包。凡於即日起至4月3日期間，預訂活動頁內指定營區，除享48折起優惠，在5月5日前入住打卡，即可獲得這份豪華禮包，其中包含一瓶容量700毫升的「首相之斧威士忌」，陪伴您度過美好露營時光。在AsiaYo App 預訂露營時，輸入專屬優惠碼「AYGA250」，可享滿3,500元，再減250元優惠。

「首相之斧調和麥芽威士忌美國橡木桶」版本，完美調和14家蘇格蘭高地區的單一麥芽威士忌，呈現出極致平衡風貌。這款波本桶威士忌散發出香草、奶油和木質香氣，入口即可感受到香草、水果與些許辛香料的氣息，單瓶建議售價610元。

「首相之斧調和麥芽威士忌黑之斧」版本則帶來煙燻小清新風格，是初探泥煤威士忌首選。本款威士忌是在原本的14家單一麥芽威士忌基礎上，再注入艾雷島酒廠的風味元素，賦予微妙的泥煤煙燻風采，濃郁的胡桃色中隱藏著辛香和水果香氣，適合純飲或調製各式調酒，呈現多樣風味，單瓶建議售價610元。

山思雲想露營區可以在山巒及雲霧的包圍下，體驗露營生活。圖／宏盛酩品提供
山思雲想露營區可以在山巒及雲霧的包圍下，體驗露營生活。圖／宏盛酩品提供
愛聚時光露營區提供網美風格的山屋狩獵帳、綠地自搭帳與車露營位。圖／宏盛酩品提供
愛聚時光露營區提供網美風格的山屋狩獵帳、綠地自搭帳與車露營位。圖／宏盛酩品提供
購買首相之斧威士忌並完成指定任務，即有機會抽中萬元豪華露營。圖／宏盛酩品提供提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
購買首相之斧威士忌並完成指定任務，即有機會抽中萬元豪華露營。圖／宏盛酩品提供提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

售價 水果 露營區

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