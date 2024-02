Hearts On Fire全新形象迎春 勾勒當代女子時尚圖錄

迎接生氣蓬勃的春季到來,美國鑽石品牌Hearts On Fire推出全新仲春形象篇章「In the Moment」,以「全世界車工最完美的鑽石」描繪當代女子風貌,為當季時尚注入新鮮氣息。璀璨明亮的鑽石被認為能賦予人力量與勇氣,而經Hearts On Fire全世界最完美的車工技藝精心雕琢之後,所煥發的耀眼光芒,能讓配戴者由衷地感受到自信大方。

在此次全新「In the Moment」形象中,女模特兒以一襲摩登的黑白套裝出鏡搭配以刻劃大自然力量與美態的AERIAL系列,演繹現代女子時尚寫照。AERIAL系列以千法萬畫的大自然為靈感,刻畫豐沛的生命力,透過取材自太陽、日蝕、水、和種子的設計,展現自然世界的澎湃生命力,完美呼應春天的氣息。