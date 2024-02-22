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Hearts On Fire全新形象迎春 勾勒當代女子時尚圖錄

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Hearts On Fire AERIAL Sunburst Wrap白K金鑽石耳環小型款，22萬1,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire AERIAL Sunburst Wrap白K金鑽石耳環小型款，22萬1,000元。圖／Hearts On Fire提供

迎接生氣蓬勃的春季到來，美國鑽石品牌Hearts On Fire推出全新仲春形象篇章「In the Moment」，以「全世界車工最完美的鑽石」描繪當代女子風貌，為當季時尚注入新鮮氣息。璀璨明亮的鑽石被認為能賦予人力量與勇氣，而經Hearts On Fire全世界最完美的車工技藝精心雕琢之後，所煥發的耀眼光芒，能讓配戴者由衷地感受到自信大方。

在此次全新「In the Moment」形象中，女模特兒以一襲摩登的黑白套裝出鏡搭配以刻劃大自然力量與美態的AERIAL系列，演繹現代女子時尚寫照。AERIAL系列以千法萬畫的大自然為靈感，刻畫豐沛的生命力，透過取材自太陽、日蝕、水、和種子的設計，展現自然世界的澎湃生命力，完美呼應春天的氣息。

得力於品牌最負盛名的幻視鑲嵌工藝，AERIAL系列的設計得以將完美車工的圓形鑽石呈現出流暢優雅的欖尖形和梨形樣式，在營造花式切割的視覺效果的同時，保留鑽石最璀璨的光芒。AERIAL Marquis Halo鑽石戒指在主鑽旁透過幻視鑲嵌圍繞出欖尖形光環；AERIAL Double Dewdrop鑽石戒指則是有欖尖形和梨形樣貌的水滴相間，富含大自然生命力；落在貼近領口的鎖骨部位的瑰麗鑽石AERIAL Lunar Eclipse鑽石項鍊與AERIAL Dewdrop鑽石項鍊，則為都會穿搭畫龍點睛。除了單獨佩戴能彰顯設計與工藝之美，還能恣意疊戴，提升穿搭的整體層次感！

Hearts On Fire AERIAL Eclipse玫瑰金鑽石項鍊大型款，23萬元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire AERIAL Eclipse玫瑰金鑽石項鍊大型款，23萬元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire AERIAL Double Dewdrop白K金鑽石戒指，23萬3,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire AERIAL Double Dewdrop白K金鑽石戒指，23萬3,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire AERIAL Marquis Halo白K金鑽石戒指，主鑽約0.50克拉，20萬1,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire AERIAL Marquis Halo白K金鑽石戒指，主鑽約0.50克拉，20萬1,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire AERIAL Dewdrop玫瑰金鑽石手鍊，83,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire AERIAL Dewdrop玫瑰金鑽石手鍊，83,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire AERIAL Lunar Eclipse白K金鑽石項鍊，16萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire AERIAL Lunar Eclipse白K金鑽石項鍊，16萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire仲春篇章「In the Moment」形象，以鑽石描繪當代女子風貌。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire仲春篇章「In the Moment」形象，以鑽石描繪當代女子風貌。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire AERIAL Sunburst白K金鑽石耳環，主鑽約0.30克拉，19萬7,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire AERIAL Sunburst白K金鑽石耳環，主鑽約0.30克拉，19萬7,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire仲春篇章「In the Moment」形象，以鑽石描繪當代女子風貌。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire仲春篇章「In the Moment」形象，以鑽石描繪當代女子風貌。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire AERIAL Eclipse白K金鑽石項鍊小型款，90,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire AERIAL Eclipse白K金鑽石項鍊小型款，90,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire仲春篇章「In the Moment」形象，以鑽石描繪當代女子風貌。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire仲春篇章「In the Moment」形象，以鑽石描繪當代女子風貌。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire仲春篇章「In the Moment」形象，以鑽石描繪當代女子風貌。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire仲春篇章「In the Moment」形象，以鑽石描繪當代女子風貌。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire AERIAL Marquis玫瑰金鑽石手鐲，11萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire AERIAL Marquis玫瑰金鑽石手鐲，11萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire仲春篇章「In the Moment」形象，以鑽石描繪當代女子風貌。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire仲春篇章「In the Moment」形象，以鑽石描繪當代女子風貌。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire仲春篇章「In the Moment」形象，以鑽石描繪當代女子風貌。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire仲春篇章「In the Moment」形象，以鑽石描繪當代女子風貌。圖／Hearts On Fire提供

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