全聯草莓季甜點新品拚創意 造型泡芙超吸睛、加肉鬆有驚喜

春天最令人期待的草莓季夢幻登場，全聯自2月23日至3月21日推出We Sweet草莓甜點「草莓雙層起司蛋糕」、「草莓重乳酪」、「草莓奶蓋蛋糕」、「草莓醬鬆餅」、「草莓雙餡半月燒」、「草莓Q心泡芙」；READ BREAD則推出「草莓奶酥棒」、「草莓肉鬆麵包」，共計8款新品，從造型到口味都充滿粉紅泡泡，大人小孩都難擋魅力。另外，大潤發也即日起至3月底前推出一系列草莓烘焙系列，首推草莓泡芙、草莓果子燒，還有草莓乳酪吐司、草莓乳酪餐包，讓大家從早餐就開啟甜蜜的一天。

甜點類首推「草莓雙層起司蛋糕」，以草莓巴斯克與馬斯卡邦慕斯多道工法組合，新鮮草莓畫龍點睛，吃一整顆不罪惡；「草莓奶蓋蛋糕」將乳酪舒芙蕾淋上草莓奶蓋，蓬鬆口感一定要試試看；還有日式風格「草莓雙餡半月燒」介於蛋糕與鬆餅之間的口感，還可一次吃到香甜草莓果醬和滑順生乳餡。而冷凍甜點「草莓Q心泡芙」直接將泡芙外型變成整顆草莓，限定188間門市販售，創意十足。另外，READ BREAD則是推出2款創意麵包新品滿足草莓控，草莓風味菲律賓麵包搭配台式奶酥餡的「草莓奶酥棒」，還有鹹甜口感交織的「草莓肉鬆麵包」，喜歡挑戰新口味的民眾趕快來嚐鮮。