拿下日本首張威士忌執照 江井嶋酒造發行明石單桶組

拿下日本第一張威士忌生產執照的江井嶋酒造（Eigashima Shuzo），今年隆重推出「明石（Akashi）日本單桶單一麥芽威士忌典藏組」，囊括兩款分別以泥煤原酒熟陳的Oloroso雪莉桶、以及以奶油雪莉桶熟陳的明石日本單桶單一麥芽威士忌。酒款皆以桶裝強度裝瓶，採對酒形式不拆售，全台限量250組，建議售價8900元，即日起於全台指定菸酒專通路販售。

江井嶋酒造座落於兵庫縣明石市，成立於1679年，以日本酒起家，是日本少有的家族經營綜合酒廠，至今仍生產釀造清酒、燒酒、威士忌、葡萄酒、梅酒、白蘭地等不同酒款。江井嶋酒造在1919年獲得日本第一張威士忌生產執照，並設立白橡木蒸餾所，研發酒體輕盈、柔順好入口的威士忌。

這次推出的「明石日本單一麥芽威士忌Oloroso雪莉桶單桶原酒」，酒精濃度62％，以泥煤烘烤達10 ppm的英國進口二條大麥與釀製清酒使用的水源，在瀨戶內海旁的威士忌蒸餾所裡進行糖化、發酵及蒸餾。原酒靜靜地沈睡於精選的Oloroso雪莉桶中，酒體呈現特有的甜美果香，風味圓潤醇厚，並伴隨著淡淡泥煤煙燻味。