Hanni、SOMI動身米蘭時裝周 短褲或短裙長腿撩粉有理

隨著2024秋冬的米蘭時裝周即將展開，全世界的明星、名人也陸續前往機場，準備參加此一時尚盛事，例如近日便有全昭彌（SOMI Jeon）、NewJeans女團成員Hanni紛紛展現輕快的機場時尚，同時不約而同大秀長腿。

身為GUCCI品牌代言人的NewJeans女團成員Hanni是在日前身穿2024春夏女裝由仁川機場出發，除了寬大的羊毛雙面緹花針織連帽長T、厚底的GUCCI Horsebit莫卡辛鞋，Hanni更在訂製款GG Supreme印花旅行包上外掛了兩枚人形玩偶，甜美俏皮；此外超高人氣的SOMI全昭彌則身穿寬版的Prada皮外套、短裙、高跟鞋與焦糖色的「Buckle」手提包，尤其白色T恤上更有著Prada醒目的三角金屬銘牌裝飾。