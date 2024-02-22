聽新聞
test
0:00 / 0:00
Hanni、SOMI動身米蘭時裝周 短褲或短裙長腿撩粉有理
隨著2024秋冬的米蘭時裝周即將展開，全世界的明星、名人也陸續前往機場，準備參加此一時尚盛事，例如近日便有全昭彌（SOMI Jeon）、NewJeans女團成員Hanni紛紛展現輕快的機場時尚，同時不約而同大秀長腿。
身為GUCCI品牌代言人的NewJeans女團成員Hanni是在日前身穿2024春夏女裝由仁川機場出發，除了寬大的羊毛雙面緹花針織連帽長T、厚底的GUCCI Horsebit莫卡辛鞋，Hanni更在訂製款GG Supreme印花旅行包上外掛了兩枚人形玩偶，甜美俏皮；此外超高人氣的SOMI全昭彌則身穿寬版的Prada皮外套、短裙、高跟鞋與焦糖色的「Buckle」手提包，尤其白色T恤上更有著Prada醒目的三角金屬銘牌裝飾。
而無論Hanni或全昭彌（SOMI Jeon），兩人都以上寬、下窄的方式造型，差別在於Hanni以螢光色、俏皮風格聚焦，SOMI則加碼愛心pose寵粉，值得一提的是，兩人造型都是以短裙或短褲辣秀長腿，將優點大方展示，或許就是2024春夏的風格方程式啦！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言