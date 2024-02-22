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Hanni、SOMI動身米蘭時裝周 短褲或短裙長腿撩粉有理

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
NewJeans女團成員Hanni日前動身前往米蘭時裝周，並以全身GUCCI衣物、包款造型。圖／GUCCI提供
NewJeans女團成員Hanni日前動身前往米蘭時裝周，並以全身GUCCI衣物、包款造型。圖／GUCCI提供

隨著2024秋冬的米蘭時裝周即將展開，全世界的明星、名人也陸續前往機場，準備參加此一時尚盛事，例如近日便有全昭彌（SOMI Jeon）、NewJeans女團成員Hanni紛紛展現輕快的機場時尚，同時不約而同大秀長腿。

身為GUCCI品牌代言人的NewJeans女團成員Hanni是在日前身穿2024春夏女裝由仁川機場出發，除了寬大的羊毛雙面緹花針織連帽長T、厚底的GUCCI Horsebit莫卡辛鞋，Hanni更在訂製款GG Supreme印花旅行包上外掛了兩枚人形玩偶，甜美俏皮；此外超高人氣的SOMI全昭彌則身穿寬版的Prada皮外套、短裙、高跟鞋與焦糖色的「Buckle」手提包，尤其白色T恤上更有著Prada醒目的三角金屬銘牌裝飾。

而無論Hanni或全昭彌（SOMI Jeon），兩人都以上寬、下窄的方式造型，差別在於Hanni以螢光色、俏皮風格聚焦，SOMI則加碼愛心pose寵粉，值得一提的是，兩人造型都是以短裙或短褲辣秀長腿，將優點大方展示，或許就是2024春夏的風格方程式啦！

全昭彌（SOMI Jeon）（左）與Hanni日前皆在機場現身、準備出發前往參加2024秋冬的米蘭時裝周發表。圖／Prada、GUCCI提供（合成圖）
全昭彌（SOMI Jeon）（左）與Hanni日前皆在機場現身、準備出發前往參加2024秋冬的米蘭時裝周發表。圖／Prada、GUCCI提供（合成圖）
全昭彌（SOMI Jeon）手上的Prada Buckle「皮帶」包焦糖色，另有黑色款，19萬5,000元。圖／翻攝自Prada官方網站
全昭彌（SOMI Jeon）手上的Prada Buckle「皮帶」包焦糖色，另有黑色款，19萬5,000元。圖／翻攝自Prada官方網站
GUCCI Horsebit莫卡辛鞋，46,300元。圖／GUCCI提供
GUCCI Horsebit莫卡辛鞋，46,300元。圖／GUCCI提供
GUCCI 羊毛雙面緹花針織連帽上衣，12萬2,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI 羊毛雙面緹花針織連帽上衣，12萬2,000元。圖／GUCCI提供
以寬大外套搭配短裙的全昭彌（SOMI Jeon），手上再提取了一只Prada Buckle「皮帶」包焦糖色款。圖／翻攝自Prada官方網站、Prada提供（合成圖）
以寬大外套搭配短裙的全昭彌（SOMI Jeon），手上再提取了一只Prada Buckle「皮帶」包焦糖色款。圖／翻攝自Prada官方網站、Prada提供（合成圖）

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