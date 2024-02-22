羅技攜手人氣插畫家打造風格辦公空間 玫瑰粉鍵盤、左手版滑鼠新品搶先體驗

迎接國際婦女節， Logitech羅技即日起至3月31日打造「女子節：Logi女子扮桌空間」活動，特別邀請人氣插畫家33聯手打造「Logi女子扮桌空間」，於全台5間Logi Store旗艦館打造4種風格女子的日常面貌，無論是高階商務、健康生活、可愛百變或是自由創作的女性風格，Logitech的辦公裝備都能滿足各種工作型態的需求和生活態度的展現。

女子節活動期間至全台指定Logi Store旗艦館，包括台北三創高階商務協作旗艦館、台北八德旗艦館、桃園台茂購物中心旗艦館、台中LaLaport旗艦館和台中新光三越旗艦館，打卡分享女子扮桌空間，並加入羅技官方LINE好友，即可獲得Logi女子鼠墊乙片，還有機會再抽Pebble 2 Combo鍵盤滑鼠組乙組、K380跨平台藍牙鍵盤乙台或Logi女子帆布袋2個。此外，指定線上通路或實體店面購買Logitech全品項還有登錄發票活動，滿3,000元送Uber Eats 400元抵用券；滿8,000元送Ultimate Ears Wonderboom 3無線藍牙喇叭乙台