羅技攜手人氣插畫家打造風格辦公空間 玫瑰粉鍵盤、左手版滑鼠新品搶先體驗
迎接國際婦女節， Logitech羅技即日起至3月31日打造「女子節：Logi女子扮桌空間」活動，特別邀請人氣插畫家33聯手打造「Logi女子扮桌空間」，於全台5間Logi Store旗艦館打造4種風格女子的日常面貌，無論是高階商務、健康生活、可愛百變或是自由創作的女性風格，Logitech的辦公裝備都能滿足各種工作型態的需求和生活態度的展現。
女子節活動期間至全台指定Logi Store旗艦館，包括台北三創高階商務協作旗艦館、台北八德旗艦館、桃園台茂購物中心旗艦館、台中LaLaport旗艦館和台中新光三越旗艦館，打卡分享女子扮桌空間，並加入羅技官方LINE好友，即可獲得Logi女子鼠墊乙片，還有機會再抽Pebble 2 Combo鍵盤滑鼠組乙組、K380跨平台藍牙鍵盤乙台或Logi女子帆布袋2個。此外，指定線上通路或實體店面購買Logitech全品項還有登錄發票活動，滿3,000元送Uber Eats 400元抵用券；滿8,000元送Ultimate Ears Wonderboom 3無線藍牙喇叭乙台
而推出後大受上班族好評的Wave Keys人體工學鍵盤，也宣布將於3月中推出玫瑰粉新色，波浪外型設計讓雙手在打字時呈現自然擺放狀態，精巧尺寸的設計可以縮短手部移動幅度，進而減輕手部壓力；另外也將同步開賣Logitech首次專為左撇子設計的LIFT人體工學垂直滑鼠左手版，獨特57度角設計，且適合亞洲中小手型，左撇子也能輕鬆預防電腦手。
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