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君品引進西西里島肉香世家 館內成立餐酒館

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
君品酒店將引進的西西里島燒烤料理。圖/君品提供
君品酒店將引進的西西里島燒烤料理。圖/君品提供

雲品國際旗下君品酒店致力推廣義大利飲食文化與美食料理，繼「雅意Artbrosia by Massimiliano Musso Ca’Vittoria」義式料理餐廳後，將結合義大利傳統家庭聚餐文化與慢食精神，引進西西里島近60年的肉品世家Dai Pennisi品牌，預計今年上半年開幕。

雲品國際總經理丁原偉表示，集團於11年前開始深耕義大利，共有6處飯店據點、3間米其林星級餐廳，以餐飲文化作為交流，更多次邀請義大利米其林星級主廚來台客座。

丁原偉表示，為更深入台義交流，今年上半年君品酒店將引進西西里島近60年的肉品世家Dai Pennisi品牌於飯店內設立餐酒館，將西西里島家傳特色料理、熟成肉品與義大利重視家人朋友團聚的傳統飲食文化帶給消費者，未來不排除將該餐廳引進籌備中的杭州雲品酒店（Fiore Della Cina）。

義大利 酒店 餐廳

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