沈禎聖畫揭牌儀式 簡文秀獻唱「天使的神糧」

知名水墨畫家沈禎是虔誠的天主教徒，今(2024)年2月21日（周三）在新店耕莘醫院舉辦「聖畫揭牌儀式」，特別邀請聲樂家簡文秀在耶穌聖畫前演唱「天使的神糧」，用她最誠摯的歌聲表達對沈禎的藝術致上最高敬意，以及對耕莘醫院醫護人員的感謝與感恩。值得一提的是，簡文秀也收藏沈禎的畫作「懷素寫蕉」，是他最忠實的粉絲之一。

沈禎是台東人，曾赴美獲藝術碩士再至澳洲取得視覺藝術博士學位，投入藝術創作已50餘年，是李奇茂大師的得意門生。在創作生涯中，榮獲國軍、中國文藝協會及教育部等文藝創作獎章等，其畫作並為公私立文化機構等處收藏。他的畫作如睹其人，親切敦厚、內斂又不失才情，豐富迷人的藝術韻味，讓人回味無窮。

沈禎去(2023)年親繪「耶穌為門徒洗腳圖」正掛於永和耕莘醫院住院大樓，今年又因新店耕莘醫院進行大樓改建工程，他再次繪製「五餅二魚圖」，以耶穌用5塊大麥餅及2條魚餵飽五千人的奇蹟，寓意耕莘醫院將繼續守護大新店區以及服務更多有醫療需求的弱勢和偏遠地區民眾。

簡文秀特別希望民眾們假如經過新店耕莘醫院時可以前來觀賞，並予沈禎最溫暖的掌聲。儀式最後，簡文秀也將她收藏的「懷素寫蕉」捐贈義賣──為新店耕莘醫院大樓改建工程。