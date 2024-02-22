連4天「冰淇淋買1送1」！酷聖石×立頓聯名冰品新登場

連鎖冰品「酷聖石（COLD STONE）」本次首度聯名「立頓」，推出茶歐蕾冰淇淋「茶歐蕾浪漫曲」，另外還有重新回歸的「香檸交響曲」與「檸檬風味糖霜沾醬脆餅」登場。為慶祝新品上市，還有連續4天「冰淇淋買1送1」的限時優惠。

雙品牌聯名推出的「茶歐蕾冰淇淋」，採用錫蘭紅茶細粉，，搭配招牌香奶冰淇淋，再拌入酥脆餅乾與鮮奶油，最後撒上紅茶珍珠，有著層次口感與茶香，每杯160元起。「香檸交響曲」則是將檸檬與香奶冰淇淋結合，拌入酥脆餅乾與優利卡檸檬果醬，最後再放上一整塊檸檬棒蛋糕，帶來清新酸甜的風味，每杯160元起。另外還可搭配新品「檸檬風味糖霜沾醬脆餅」，更添口感。

為慶祝新品上市，2月23日至2月25日期間，中杯以上冰淇淋第二杯享優惠價50元。2月26日至2月29日，點購中杯以上冰淇淋2杯，其中一杯由酷聖石招待，現享買1送1。3月8日則為桶裝分享日，Ours/Mine桶裝買1送1。另外3月1日起，也針對白色情人節推出蛋糕優惠，可享88折起。