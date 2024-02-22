抹茶起司雪糕、抹茶生乳捲！6款抹茶甜點 苦甜又香濃
風味優雅的「抹茶」，一直是許多民眾喜愛的食材。「亞尼克」本次使用京都百年茶舖「堀井七茗園」的抹茶粉，推出宇治抹茶生乳捲、宇治抹茶巴斯克生起司等5款抹茶甜點。「Kenji健司」也與百年品牌「辻利茶舗」合作，推出「健司X辻利 抹茶芝芝茶凍雪糕」，都能為抹茶控帶來全新的味覺享受。
亞尼克本次以京都宇治百年老茶舖「堀井七茗園」的抹茶粉，推出5款宇治抹茶甜點，包括有宇治抹茶生乳捲、宇治抹茶巴斯克生起司、茶の森-宇治抹茶派等多種品項。
源自室町幕府時代（西元1336年-1573年）的「堀井七茗園」，最初乃是當時足利將軍所認定的7個優良茶園之一。隨著數百年的時光過去，當時的7個茶園僅剩「堀井七茗園」保留至今，已有600年以上的歷史。堀井七茗園所生產的抹茶粉，秉持古法採收、製作，並使用石臼研磨，每台石臼每小時的產量僅有30～40公克。
本次亞尼克所推出的5款產品中，「宇治抹茶生乳捲」使用石臼研磨抹茶調製北海道奶霜製成內餡，外層則使用宇治抹茶泡芙蛋糕，有著濃郁的茶香，18公分630元、12公分580元。「宇治抹茶巴斯克生起司」則由北海道生起司、高達熟成起司搭配宇治抹茶製成，有著半熟口感與焦糖香氣，入口並帶著抹茶尾韻，6吋690元。
同步登場的「茶の森-宇治抹茶派」使用了抹茶甘納許、紅豆餡、蕨餅與抹茶泡芙蛋糕堆疊，並搭配抹茶奶霜，帶來豐富的層次，6吋980元，8吋切片198元。另外還有吃得到抹茶凍、蕨餅、紅豆餡的「茶の芭菲」，以及「曲奇花餅綜合禮盒（鹽之花／宇治抹茶）」同步登場。
「Kenji健司」與「辻利茶舗」再次攜手聯名，推出「健司X辻利 抹茶芝芝茶凍雪糕」，外層使用辻利抹茶粉製成的冰殼，內層則使用濃厚奶香的芝士風味雪糕，並搭配抹茶茶凍增添口感，限於全家獨家販售，每支55元，3月19日前，還可享抹茶季「同價位第二件6折」的限時優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言