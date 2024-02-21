開幕送3000元加菜券 王品「朝粥幫」7種砂鍋粥上桌

王品集團自2月24日起，將推出全新品牌「朝粥幫」，以3種粥底為基礎，提供干貝鮮蝦粥、鮑魚土雞粥、中卷鱸魚粥等不同粥品，以及多款特色中華料理。為慶祝新店開幕，活動期間完成任務，就可獲得總價值超過3,000元的加菜禮券，點購多人套餐還可獲贈「限量野餐墊」。

「朝粥幫」為王品集團第5個中餐品牌，首店鄰近台北條通商圈。店內採中西融會的風格，並加入龍鳳圖騰、霓虹燈等元素進行點綴，共計規劃110坪的用餐空間，提供162席座位，其中還包含2間10人包廂。

餐點部份，朝粥幫主打以「砂鍋粥」為主的中華料理。針對粥品提供有金龍、銀鳳及琥珀等3種口味，並都使用高雄147號香米，藉此增添淡雅芋香。其中「金龍粥底」以干貝、鮮蝦熬煮，具有鮮明海味。「銀鳳粥底」則選用土雞及豬骨慢熬數小時而成，清甜順口。至於「琥珀粥底」選用昆布提味，各有不同風味。除了粥底差異外，另搭配不同的食材，設計出干貝鮮蝦粥、鮑魚土雞粥、中卷鱸魚粥、龍蝦海皇粥等7款砂鍋粥，能直接點套餐或單點搭配。單點小份780～2,880元不等，另有中份、大份可以選擇。

以最豪華的「龍蝦海皇粥」為例，以金龍粥底為基礎，搭配上巴西龍蝦、北海道干貝、鮑魚等食材，帶來豐富的海味享受。除了單點粥品外，朝粥幫也提供2人、4人、6人組合套餐。同時為增添桌上變化，店內還提供「不見臭豆腐」、「雪花鍋巴蝦仁」、「板燒花椒蛋」、「酸湯肥牛」等創意中華料理。吃粥前也會提供西餐特有的雪酪清新味蕾，並提供專人桌邊分粥服務。隨餐還附上「粥底令牌」，掃描QR Code就可以以AR桌邊秀呈現砂鍋粥特色。

為慶祝新店開幕，2月24日至3月31日期間，內用套餐並上傳AR照片，可獲得總價值超過3千元「朝粥幫加菜禮券」，可兌換酸湯肥牛、金瓜海鮮煲、老皮嫩肉等功夫菜。活動期間點購多人套餐，每桌再贈送限量野餐墊。

【朝粥幫】 台北市中山區南京東路一段92號4樓 電話訂位：02-2522-3268

干貝鮮蝦粥，每份880～1,480元。圖／王品提供

鮑魚土雞粥，每份880～1,480元。圖／王品提供

中卷鱸魚粥，每份780～1,280元。圖／王品提供

板燒花椒蛋，260元。圖／王品提供