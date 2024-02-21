快訊

桌球世團賽／鄭怡靜獨拿2點勝印度 台灣女團獲巴黎奧運資格

陸生還漁民控船遭撞翻 海巡揪疑點喊「不單純」：2人複訊時沒意見

明起變天！高溫驟降北部下探「1字頭」 這日冷氣團報到恐跌破10度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開幕送3000元加菜券 王品「朝粥幫」7種砂鍋粥上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
龍蝦海皇粥，每份2,880～4,680元。圖／王品提供
龍蝦海皇粥，每份2,880～4,680元。圖／王品提供

王品集團自2月24日起，將推出全新品牌「朝粥幫」，以3種粥底為基礎，提供干貝鮮蝦粥、鮑魚土雞粥、中卷鱸魚粥等不同粥品，以及多款特色中華料理。為慶祝新店開幕，活動期間完成任務，就可獲得總價值超過3,000元的加菜禮券，點購多人套餐還可獲贈「限量野餐墊」。

「朝粥幫」為王品集團第5個中餐品牌，首店鄰近台北條通商圈。店內採中西融會的風格，並加入龍鳳圖騰、霓虹燈等元素進行點綴，共計規劃110坪的用餐空間，提供162席座位，其中還包含2間10人包廂。

餐點部份，朝粥幫主打以「砂鍋粥」為主的中華料理。針對粥品提供有金龍、銀鳳及琥珀等3種口味，並都使用高雄147號香米，藉此增添淡雅芋香。其中「金龍粥底」以干貝、鮮蝦熬煮，具有鮮明海味。「銀鳳粥底」則選用土雞及豬骨慢熬數小時而成，清甜順口。至於「琥珀粥底」選用昆布提味，各有不同風味。除了粥底差異外，另搭配不同的食材，設計出干貝鮮蝦粥、鮑魚土雞粥、中卷鱸魚粥、龍蝦海皇粥等7款砂鍋粥，能直接點套餐或單點搭配。單點小份780～2,880元不等，另有中份、大份可以選擇。

以最豪華的「龍蝦海皇粥」為例，以金龍粥底為基礎，搭配上巴西龍蝦、北海道干貝、鮑魚等食材，帶來豐富的海味享受。除了單點粥品外，朝粥幫也提供2人、4人、6人組合套餐。同時為增添桌上變化，店內還提供「不見臭豆腐」、「雪花鍋巴蝦仁」、「板燒花椒蛋」、「酸湯肥牛」等創意中華料理。吃粥前也會提供西餐特有的雪酪清新味蕾，並提供專人桌邊分粥服務。隨餐還附上「粥底令牌」，掃描QR Code就可以以AR桌邊秀呈現砂鍋粥特色。

為慶祝新店開幕，2月24日至3月31日期間，內用套餐並上傳AR照片，可獲得總價值超過3千元「朝粥幫加菜禮券」，可兌換酸湯肥牛、金瓜海鮮煲、老皮嫩肉等功夫菜。活動期間點購多人套餐，每桌再贈送限量野餐墊。

【朝粥幫】

台北市中山區南京東路一段92號4樓

電話訂位：02-2522-3268

干貝鮮蝦粥，每份880～1,480元。圖／王品提供
干貝鮮蝦粥，每份880～1,480元。圖／王品提供
鮑魚土雞粥，每份880～1,480元。圖／王品提供
鮑魚土雞粥，每份880～1,480元。圖／王品提供
中卷鱸魚粥，每份780～1,280元。圖／王品提供
中卷鱸魚粥，每份780～1,280元。圖／王品提供
板燒花椒蛋，260元。圖／王品提供
板燒花椒蛋，260元。圖／王品提供
不見臭豆腐，260元。圖／王品提供
不見臭豆腐，260元。圖／王品提供

套餐 野餐 食材

延伸閱讀

上班日限定！王品牛排請吃海大蝦「就饗」憑名片贈干貝

爽逛日本好市多！他回台驚「盤到買不下手」 網見1物標價悔恨：便宜死

干貝囤起來 新春加菜迅速搞定

你吃的是真干貝，還是假干貝？「干貝」其實是這個部位！

相關新聞

好威！大摩、吉拉、橡木桶玩家塔木嶺 去年逆勢成長60%

受到疫情趨緩、國門開放影響，國內烈酒市場自去年中秋節前後便傳出買氣轉弱，各大品牌叫苦連天。旗下擁有大摩（Dalmore）...

開幕送3000元加菜券 王品「朝粥幫」7種砂鍋粥上桌

王品集團自2月24日起，將推出全新品牌「朝粥幫」，以3種粥底為基礎，提供干貝鮮蝦粥、鮑魚土雞粥、中卷鱸魚粥等不同粥品，以...

寶格麗長期贊助英國奧斯卡BAFTA 珠寶展秀傳奇女星珍藏

源自義大利的寶格麗（Bulgari），自2022年至今2024年，連續第三年獲委任爲英國電影學院電影獎（BAFTA）獨家...

日立冷氣「凍結洗淨」功能再升級 加熱除油、電離除菌 汰舊換新補助最高省5千

日立冷氣盛大發表2024年最新凍結洗淨科技，增加「油污去除」功能，能以高溫融化機體內部油污；電離科技再升級，除菌率超過9...

精品業績狂飆17倍！SOGO復興館3.0升級計畫再造巔峰

2006年底試賣開幕的SOGO復興館，與忠孝館、敦化館構成SOGO東區金三角，17年過去，SOGO復興館從第一年業績近6...

真力時全新百萬高振頻陀飛輪 寶鴻堂即起全台首賣

瑞士高級製表品牌真力時（ZENITH）的DEFY Skyline系列，推出兩款複雜功能新作：備有精鋼與黑色陶瓷兩種材質選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。