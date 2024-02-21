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寶格麗長期贊助英國奧斯卡BAFTA 珠寶展秀傳奇女星珍藏

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗連續三年任命為英國電影學院電影獎的獨家珠寶和腕表合作夥伴。圖／寶格麗提供
寶格麗連續三年任命為英國電影學院電影獎的獨家珠寶和腕表合作夥伴。圖／寶格麗提供

源自義大利的寶格麗（Bulgari），自2022年至今2024年，連續第三年獲委任爲英國電影學院電影獎（BAFTA）獨家珠寶和腕表合作夥伴，其中包括有「英國奧斯卡」之稱的BAFTA每兩年舉辦一次的BAFTA藝術慈善募款晚宴，BAFTA提名者派對以及EE BAFTA電影獎。

美國女星BRYCE DALLAS HOWARD配戴寶格麗頂級珠寶出席第77屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
美國女星BRYCE DALLAS HOWARD配戴寶格麗頂級珠寶出席第77屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供

寶格麗與電影藝術淵源深厚，標誌性的珠寶作品在大銀幕上多次亮相，從1963年經典電影「大人物」（The VIPs）中伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor），到2022年「別擔心，親愛的」中的陳靜和佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）所配戴的珠寶，寶格麗的出現在40餘部電影中。這些標誌性的珠寶不僅在銀幕上備受青睞，在銀幕外也深受傳奇女星奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）、英格麗褒曼 （Ingrid Bergman）的喜愛，到如今寶格麗亦經常伴隨全球品牌代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）、千黛亞（(Zendaya)、劉亦菲… 等螢幕女神優雅的身影。

美國女星GILLIAN ANDERSON配戴寶格麗頂級珠寶出席第77屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
美國女星GILLIAN ANDERSON配戴寶格麗頂級珠寶出席第77屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供

繼2022年後BAFTA晚宴，今年寶格麗再次成為晚宴官方合作夥伴。這個慈善募款活動，旨在爲BAFTA全年的工作籌集資金，以培養下一代的創意人才。而一年一度的英國電影學院電影獎提名者派對，則專門爲入圍者舉辦。EE BAFTA 英國電影學院電影獎則是全球電影日中最受期待和獨特的夜晚之一，旨在表彰時代的傑出故事講述者，日前已於南岸中心的皇家音樂廳舉行。

英國女星CAREY MULLIGAN配戴寶格麗頂級珠寶出席第77屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
英國女星CAREY MULLIGAN配戴寶格麗頂級珠寶出席第77屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供

為了紀念這一特殊時刻並慶祝寶格麗與電影製作的密切關聯，寶格麗於此期間亦在英國龐德街店舉辦珍貴的Heritage 典藏系列展覽，展出獨一無二的傳世珍品和腕表。精選的精美作品包括曾經由多位義大利傳奇女星擁有或配戴過的珍品，以及一代巨星伊麗莎白泰勒的珍藏。其中一條1930年的鉑金鑽石項鍊，曾被潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）、蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）和珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）等多位名人配戴過；另一條1955年的鉑金鑽石手鐲，則曾被伊麗莎白泰勒及陳靜配戴過。

蘇格蘭男星JAMES MCAVOY配戴寶格麗珠寶與腕錶出席第77屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
蘇格蘭男星JAMES MCAVOY配戴寶格麗珠寶與腕錶出席第77屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人LASHANA LYNCH配戴寶格麗頂級珠寶出席第77屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人LASHANA LYNCH配戴寶格麗頂級珠寶出席第77屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
BULGARI頂級祖母綠與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BULGARI頂級祖母綠與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BULGARI MAGNIFICA系列 頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BULGARI MAGNIFICA系列 頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BULGARI頂級藍寶石與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BULGARI頂級藍寶石與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BULGARI頂級藍寶石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BULGARI頂級藍寶石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BULGARI SERPENTI系列 頂級紅寶石與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BULGARI SERPENTI系列 頂級紅寶石與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BULGARI SERPENTI系列頂級白K金鑽石手環。圖／寶格麗提供
BULGARI SERPENTI系列頂級白K金鑽石手環。圖／寶格麗提供
BULGARI頂級鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BULGARI頂級鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BULGARI SERPENTI系列頂級祖母綠與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BULGARI SERPENTI系列頂級祖母綠與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BULGARI頂級祖母綠與鑽石手環。圖／寶格麗提供
BULGARI頂級祖母綠與鑽石手環。圖／寶格麗提供

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