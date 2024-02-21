寶格麗長期贊助英國奧斯卡BAFTA 珠寶展秀傳奇女星珍藏

源自義大利的寶格麗（Bulgari），自2022年至今2024年，連續第三年獲委任爲英國電影學院電影獎（BAFTA）獨家珠寶和腕表合作夥伴，其中包括有「英國奧斯卡」之稱的BAFTA每兩年舉辦一次的BAFTA藝術慈善募款晚宴，BAFTA提名者派對以及EE BAFTA電影獎。

美國女星BRYCE DALLAS HOWARD配戴寶格麗頂級珠寶出席第77屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供

寶格麗與電影藝術淵源深厚，標誌性的珠寶作品在大銀幕上多次亮相，從1963年經典電影「大人物」（The VIPs）中伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor），到2022年「別擔心，親愛的」中的陳靜和佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）所配戴的珠寶，寶格麗的出現在40餘部電影中。這些標誌性的珠寶不僅在銀幕上備受青睞，在銀幕外也深受傳奇女星奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）、英格麗褒曼 （Ingrid Bergman）的喜愛，到如今寶格麗亦經常伴隨全球品牌代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）、千黛亞（(Zendaya)、劉亦菲… 等螢幕女神優雅的身影。

美國女星GILLIAN ANDERSON配戴寶格麗頂級珠寶出席第77屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供

繼2022年後BAFTA晚宴，今年寶格麗再次成為晚宴官方合作夥伴。這個慈善募款活動，旨在爲BAFTA全年的工作籌集資金，以培養下一代的創意人才。而一年一度的英國電影學院電影獎提名者派對，則專門爲入圍者舉辦。EE BAFTA 英國電影學院電影獎則是全球電影日中最受期待和獨特的夜晚之一，旨在表彰時代的傑出故事講述者，日前已於南岸中心的皇家音樂廳舉行。

英國女星CAREY MULLIGAN配戴寶格麗頂級珠寶出席第77屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供