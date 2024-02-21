日立冷氣「凍結洗淨」功能再升級 加熱除油、電離除菌 汰舊換新補助最高省5千

日立冷氣盛大發表2024年最新凍結洗淨科技，增加「油污去除」功能，能以高溫融化機體內部油污；電離科技再升級，除菌率超過99%。此外，全新推出業界唯一搭載凍結洗淨功能的R32冷媒窗型冷氣；還有搭載獨家水箱專利的清淨型除濕機，使極品空氣淨化網陣容更加完整堅強，不論家用/商用空間，日立冷氣為每次呼吸、每種空間都提供最好空氣。

日立冷氣洞察用戶需求，觀察隨著空調使用時間的增加，濾網無法攔阻的油煙與灰塵會進入空調內部，形成頑固的油污，久而久之成為黴菌與異味的來源。最新「油污去除」凍結洗淨功能，透過將熱交換器加熱至56°C，以高溫加熱融化、軟化機體內部的頑強油漬與污垢，加強後續凍結洗淨行程的洗淨力，使潔淨效果更加顯著。獨家電離科技也迎來全新升級，電離抑菌功能通過SGS試驗，針對大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、甲型流感病毒（H1N1）之除菌率超過99%，也能在空調運轉時同步開啟電離淨化功能，有效淨化室內懸浮微粒，PM2.5去除率大於99.9%。

日立冷氣今年也推出了全新清淨型除濕機，搭載獨家專利可調容量式水箱，可依照需求設定水箱容量滿水位為5L或3.8L，不怕滿水太重拿不動。同步新增LED運轉模式指示燈，運轉狀態一目瞭然。FC機種配有HEPA濾網與高密度平織濾網，且濾網面積較前代大幅升級60倍，全面濾除空氣中的髒與濕，居家好空氣一步到位。

響應政府「節能家電汰舊換新補助」政策，即日起凡家庭住戶汰舊換新購買能源效率分級標示1級的冷氣機，每台可以補助3,000元，搭配原本減徵貨物稅每台最高2,000元，等於最多可以獲得補助5,000元。即日起至4月30日購買日立變頻式、分離式冷氣或窗型冷氣另可獲得實用家電好禮7選1。