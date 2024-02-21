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精品業績狂飆17倍！SOGO復興館3.0升級計畫再造巔峰

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SOGO復興館3.0改裝升級，第一階段4、5樓引進名品、珠寶、設計師服飾、內衣共65品牌打造歐美時尚大道。記者吳致碩／攝影
SOGO復興館3.0改裝升級，第一階段4、5樓引進名品、珠寶、設計師服飾、內衣共65品牌打造歐美時尚大道。記者吳致碩／攝影

2006年底試賣開幕的SOGO復興館，與忠孝館、敦化館構成SOGO東區金三角，17年過去，SOGO復興館從第一年業績近60億，一路擴張到2023年度的198.5億、成長3.4倍，當中精品業績貢獻更是一路壯大、業績翻了17倍，復興館業績實力更是一路爬升至全台百貨前段班。2023年底再啟動復興館3.0計畫，為17年來最大規模改裝，將分三階段全面升級，除了三大領頭精品將擴大為三個樓層旗艦店型外，精品、名品陣線將分佈於1至5樓層，串連成全台最齊全的精品陣容，提供主力客層完整的時尚衣櫥，創造縱向共買效應。

復興館2.0到3.0 顛覆市場開創新局

時光回到2006年的12月，當時台北正要迎來第一座與捷運共構的全新商場，復興館一樓挑高7米、二樓挑高7米多，是精品最愛的大氣格局，加上為了與母店忠孝館的日系品牌大本營做區隔，當時就已為歐美精品定位埋下伏筆。那時復興館除了兩大門神愛馬仕、香奈兒之外，還有Burberry、IWC、Damiani、Coach等精品，當時二樓為化妝品區。

復興館店長許淑賢回憶，2013年SOGO決定把二樓做精品，要把化妝品換到B1，那次是復興館改裝2.0計畫。但這個改變可不容易，第一，當時精品都只想在一樓卡位、並不考慮二樓，招商並不容易。其次，要把化妝品移到地下一樓，更是百貨沒有過的舉動，此決定讓當時化妝品牌紛紛跳腳、有的甚至抵死不從，但最後仍是從善如流的進駐或回歸。

對品牌來說，設櫃據點要愈靠近一樓愈好，要精品、名品愈往上搬意願愈低。但無論在復興館2.0或這次3.0升級改裝計畫，復興館最後都成功顛覆了這個局面、開創市場新局。許淑賢指出，談判過程「誠信很重要、要說到做到」，最後所有品牌都上樓，沒有一個品牌不上去。「從一開始精品不願意到二樓，到現二、三樓一位難求，至少年業績要3、4億規模的品牌才有辦法在二樓立足，也讓品牌了解，復興館是一但出去但不一定回得來的搶手據點」。

4、5樓65品牌 串連歐美時尚大道

這次復興館3.0升級計畫，第一階段已接近完成，4、5樓定位為「歐美時尚大道」，共65個品牌涵蓋名品、歐美設計師品牌、珠寶、內衣等，當中引進10個新櫃登場，包括4大全台獨家品牌：來自法國的國民品牌「A.P.C.」、Onitsuka Tiger旗下支線「NIPPON MADE」、重返台灣的英國品牌「Ted Baker」、日本質感服飾「DRESSTERIOR」，以及北區首家的「Plantation」。另有rag&bone、Ba&Sh、Marimekko（3月下旬開幕），飾品品牌Grastyle、TRACEY CHEN等首度進駐新櫃。

以客人實際消費來看，復興館高端客層的貢獻力高於市場水準，而頂尖精品的超級VIP更重視購買的隱密性與獨立空間服務；位於捷運軌道交通據點，則擁有新客優勢。復興館3.0改裝計畫，就要在「客質高、新客多」這兩大優勢取得平衡、各自發揮精采。

因此，這次改裝，復興館的三大精品天王除了坪數倍增，旗艦店型一舉擴張到三樓，提供VIP專屬試衣間與休憩空間。三樓也將導入9支品牌，包括Christian Louboutin、 Manolo Blahnik、Giuseppe Zanotti等精品女鞋。而4樓的名品，像是Longchamp、Tory Burch、HOGAN等以配件銷售為主力的品牌，也會帶來更多ready-to-wear的選擇。

許淑賢認為，疫情時精品做「量」，但疫後要做「質」。復興館3.0三階段升級計畫，就是要更好的款待質客，第二階段3樓預計今年第三季完成，第三階段2025年1至3樓將以全新精品旗艦店型登場，肯定會增加超級VIP來店頻率，並讓他們一路往上逛，創造縱向共買效益。預期2025年復興館將迎來業績突破200億的高光時刻。

Longchamp在SOGO復興館4樓全新開幕。記者吳致碩／攝影
Longchamp在SOGO復興館4樓全新開幕。記者吳致碩／攝影
Tory Burch在SOGO復興館4樓全新開幕。記者吳致碩／攝影
Tory Burch在SOGO復興館4樓全新開幕。記者吳致碩／攝影
SOGO復興館3.0改裝升級，第一階段4、5樓引進名品、珠寶、設計師服飾、內衣共65品牌打造歐美時尚大道。記者吳致碩／攝影
SOGO復興館3.0改裝升級，第一階段4、5樓引進名品、珠寶、設計師服飾、內衣共65品牌打造歐美時尚大道。記者吳致碩／攝影
A.P.C.，全台獨家進駐SOGO復興館4樓。記者吳致碩／攝影
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NIPPON MADE，全台獨家進駐SOGO復興館4樓。記者吳致碩／攝影
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Ted Baker，全台獨家進駐SOGO復興館5樓。記者吳致碩／攝影
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Plantation，北區獨家進駐SOGO復興館5樓。記者吳致碩／攝影
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DRESSTERIOR，全台獨家進駐SOGO復興館5樓。記者吳致碩／攝影
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Longchamp短版無袖皮背心售價72,100元、Roseau Essential Colors斜背水桶包售價13,100元。圖／SOGO提供
Longchamp短版無袖皮背心售價72,100元、Roseau Essential Colors斜背水桶包售價13,100元。圖／SOGO提供
APM Monaco多彩氣球垂墜耳環售價5,000元、多彩愛心可調節手鍊售價3,300元、多彩愛心戒指售價3,300元。圖／SOGO提供
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A.P.C.深海藍牛仔拼接襯衫售價13,100元、牛仔拼接短裙售價7,900元。圖／SOGO提供
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Plantation絞染緹花立領長袖洋裝售價18,600元。圖／SOGO提供
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Tory Burch Kira鑽石形絎縫翻蓋肩背包售價24,900元。圖／SOGO提供
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化妝品 品牌 業績

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