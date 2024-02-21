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連14天吃壽司9折！東台首間「藏壽司土藏屋」插旗羅東

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
藏壽司與三麗鷗聯名推出「Hello Kitty手提袋」。圖／藏壽司提供
藏壽司與三麗鷗聯名推出「Hello Kitty手提袋」。圖／藏壽司提供

久等了！羅東第一間，同時也是宜蘭第二間「藏壽司 羅東中山路店」，將於2月27日起開始試營運。採用日式土藏屋造型的羅東中山路店，同時也是東台灣首間土藏造型店。為慶祝新店開幕，還將推出限時9折的用餐優惠。

藏壽司羅東中山路店位於中山路商圈，距離羅東車站約步行10分鐘，採土藏屋造型，規劃有233席座位，乃是東台灣首間土藏造型街邊店。預計2月27日起試營運、3月5日正式開幕。為慶祝新店開幕，2月27日至3月11日期間，參加社群活動用餐即享9折優惠。

除此之外，藏壽司也與三麗鷗聯名，自2月26日起推出滿額贈活動。首波推出「造型零錢包」，共有「酷洛米及美樂蒂」、「大耳狗喜拿」2種造型。3月11日則推出「Hello Kitty手提袋」，印有大型和服Hello Kitty，以及4位三麗鷗小夥伴相伴。活動期間單筆消費滿1,200元並參與品牌社群活動，就能當場獲得贈禮。各限量16,800份，贈完為止。

即日起，藏壽司也推出「名品盛宴」，推出「日本產鰹魚佐和風洋蔥」以及新品項「魷魚腳」，每盤均為40元。3月6日起，還限時推出「特鮮加貝祭」，提供「超厚香檸岩鹽帆立貝」、「炙烤超厚帆立貝海苔包」、「寶石帆立貝手卷海苔包」、「豪華盛的滿滿的小貝柱握壽司」、「豪華三鮮」等品項，每份40～80元。

藏壽司與三麗鷗聯名推出「造型零錢包」，共有「酷洛米及美樂蒂」、「大耳狗喜拿」2種造型。圖／藏壽司提供
藏壽司與三麗鷗聯名推出「造型零錢包」，共有「酷洛米及美樂蒂」、「大耳狗喜拿」2種造型。圖／藏壽司提供
藏壽司自3月6日起，將限時推出「特鮮加貝祭」。圖／藏壽司提供
藏壽司自3月6日起，將限時推出「特鮮加貝祭」。圖／藏壽司提供
「藏壽司 羅東中山路店」，採土藏屋造型，將於2月27日起開始試營運。圖／藏壽司提供
「藏壽司 羅東中山路店」，採土藏屋造型，將於2月27日起開始試營運。圖／藏壽司提供

壽司 社群 羅東

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