連14天吃壽司9折！東台首間「藏壽司土藏屋」插旗羅東

久等了！羅東第一間，同時也是宜蘭第二間「藏壽司 羅東中山路店」，將於2月27日起開始試營運。採用日式土藏屋造型的羅東中山路店，同時也是東台灣首間土藏造型店。為慶祝新店開幕，還將推出限時9折的用餐優惠。

藏壽司羅東中山路店位於中山路商圈，距離羅東車站約步行10分鐘，採土藏屋造型，規劃有233席座位，乃是東台灣首間土藏造型街邊店。預計2月27日起試營運、3月5日正式開幕。為慶祝新店開幕，2月27日至3月11日期間，參加社群活動用餐即享9折優惠。

除此之外，藏壽司也與三麗鷗聯名，自2月26日起推出滿額贈活動。首波推出「造型零錢包」，共有「酷洛米及美樂蒂」、「大耳狗喜拿」2種造型。3月11日則推出「Hello Kitty手提袋」，印有大型和服Hello Kitty，以及4位三麗鷗小夥伴相伴。活動期間單筆消費滿1,200元並參與品牌社群活動，就能當場獲得贈禮。各限量16,800份，贈完為止。