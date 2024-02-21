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奢華小精品！YSL氣墊粉餅高訂菱格版　宛如小型手拿包

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
YSL VIP專屬試妝會限定贈品。圖／YSL提供
YSL VIP專屬試妝會限定贈品。圖／YSL提供

動輒6位數的精品包，對於小資女來說難以入手，但小資女也可以從美妝精品開始入手，精品SAINT LAURENT在2022年夏天首度推出的ICARE購物包，受到許多明星喜愛，以絎縫皮革與巨型LOGO，有著最具標誌性的設計，而這款設計風格，讓YSL運用在恆久完美霧光氣墊粉餅，特別推出高訂菱格版，融合金色LOGO與柔軟奢華的精品皮革，每一次化妝或補妝，就如同拿著小型手拿包。

YSL的恆久完美霧光氣墊粉餅，為女人打造出柔霧光的妝感，不僅能夠修飾肌膚瑕疵，還能散發出持久光澤，特別推出的高訂菱格版，粉餅盒上有著柔軟菱格訂製外衣，頂級觸感一摸就愛上，搭配經典的CASSANDRE LOGO，一定得要趕快入手。

該款氣墊粉餅中，特別加入水霧光遮瑕分子，以保濕水精華包覆霧光粉體，還有超持久奈米微粒，吸附4倍重油脂，抵抗汗水出油，搭配珍稀茉莉花萃取，全天維持油水平衡，兼具保養功效，包括有聚谷氨酸，注入媲美500倍玻尿酸的高效保濕力，天然植物角鯊烷持續修護，維他命B3精華讓肌膚透亮。

YSL的恆久完美霧光氣墊粉餅，還能搭配恆久完美無瑕持久粉底，全天候都能持妝。

YSL也特別為VIP打造專屬試妝會，搶先體驗恆久完美霧光氣墊粉餅 高訂菱格版，而且活動現場購買底妝任2件，即可收藏「迷你粉氣墊」，專屬試妝會從2月23～29日舉辦。

YSL恆久完美霧光氣墊粉餅 高訂菱格版／3,180元，3月1日上市。圖／YSL提供
YSL恆久完美霧光氣墊粉餅 高訂菱格版／3,180元，3月1日上市。圖／YSL提供
YSL恆久完美霧光氣墊粉餅 高訂菱格版、恆久完美無瑕持久粉底。圖／YSL提供
YSL恆久完美霧光氣墊粉餅 高訂菱格版、恆久完美無瑕持久粉底。圖／YSL提供
YSL恆久完美霧光氣墊粉餅 高訂菱格版／3,180元，3月1日上市。圖／YSL提供
YSL恆久完美霧光氣墊粉餅 高訂菱格版／3,180元，3月1日上市。圖／YSL提供

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