藏家快收！關門41年復廠 Port Ellen發行44年雙酒款組

位於蘇格蘭艾雷島南方海岸、以細緻泥煤味為特色的Port Ellen酒廠，創立於1825年，爾後曾面臨兩次關廠，但由酒廠老蒸餾器創造的獨特泥煤風味，一直深刻烙印在人們心中。帝亞吉歐自2019年起耗資數百萬美元，積極投入Port Ellen復廠計畫，經過好幾年的努力，終於確定在3月正式回歸，恢復投產。

Port Ellen酒廠命運多舛，曾多次易主，1925年納入帝亞吉歐集團後，因美國施行禁酒令使威士忌需求銳減，被迫在1929年首度關廠，直到38年後的1967 年才復廠。不過好景不常，到了80年代由於威士忌產業泡沫化，同時擁有 Port Ellen、Lagavulin 及 Caol Ila的帝亞吉歐集團，決定在1983年關閉Port Ellen並拆除所有蒸餾設備，只保留其製作麥芽（Malting）的設施，提供麥芽給艾雷島上的其他蒸餾廠使用。

有趣的是，Port Ellen於1983年關廠之後，反而因為成為「消失的酒廠」而使身價水漲船高，不論是由獨立裝瓶廠釋出的酒款，亦或是由帝亞吉歐推出的單一麥芽威士忌，都受到藏家的青睞與吹捧，也為Port Ellen酒廠的復出埋下伏筆。

為慶祝Port Ellen在關廠41年後回歸，帝亞吉歐特別發行一組兩款44年高年份紀念威士忌「Port Ellen Gemini（雙子座）」，分別是「Port Ellen Gemini Original」與「Port Ellen Gemini Remnant」，全球限量274套，建議售價45,000英鎊，約合台幣180萬元。

「Port Ellen Gemini Original」酒精度54.9%，來自3桶蒸餾於1978年、在歐洲橡木桶中熟成的酒液。威士忌專家查爾斯．麥克林（Charles Maclean）表示：「這款酒展現出經典的Port Ellen風格，在香氣與口感上都展現出驚人的活力。」

「Port Ellen Gemini Remnant」酒精度53.6%，依舊來自3桶蒸餾於1978年、在歐洲橡木桶中熟成的酒液，但酒廠將部分酒液放進「殘餘桶（Remnant Cask）」中過桶，這也是世界上首次使用「殘餘桶」過桶的酒款。

依照慣例，酒廠在裝瓶威士忌的過程中剩餘的酒液，會放進「殘餘桶」保存。1983年Port Ellen停產時，一群艾雷島釀酒師救回這個酒桶；經過40年的保存，將這個酒桶回收並重新調理，再透過過桶的方式，賦予「Port Ellen Gemini Remnant」新的生命。

帝亞吉歐首席調酒師Craig Wilson指出：「『Port Ellen Gemini』的發行象徵著酒廠的回歸，也替未來帶來新的曙光，再現傳奇滋味。」

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