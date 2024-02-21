公司聚餐、朋友相約！雙北大包廂熱炒店Top 10 美食+啤酒身心都舒暢

充滿故事及情感交流的深夜食堂

「熱炒」可說是台灣獨有的飲食文化，也是台灣人的精神寄託，熱炒店中的菜色不僅能夠反應出台灣飲食的流行趨勢，也能夠展現出台式料理中的精髓，充滿彈性及多樣化。和三五好友約在熱炒店聚餐，除了能一邊享用美食，更重要的是大家聚在一起的歡樂時光，熱鬧喧嘩的用餐環境絕對是熱炒店的魅力之一。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出雙北十間網友討論度最高的包廂熱炒店，讓成員人數較多的團體，能夠有個空間盡情笑鬧聊天，把不愉快一起配著啤酒全都傾吐出來。

image source：熱炒聯盟





NO.10 鮮定味生猛海鮮

位於熱炒店一級戰區，長安東路上的「鮮定味生猛海鮮」，一到晚上就會大排長龍，店面的裝潢改裝成較為年輕的風格後，少了一些熱炒店給人的既定油膩感。菜單的菜色選擇很多元，從海鮮、火烤、冷盤、熱炒、鐵板、三杯、炒麵飯等都有，地下室還有10人以上的大包廂，非常適合公司舉辦小型春酒。



網友們都大讚，「每次經過都在排隊」、「海鮮價格很透明，不會強迫推銷」、「環境很乾淨舒服」。

NO.9 海九澎湖海鮮餐廳

位於南京復興站附近的「海九澎湖海鮮餐廳」，堪稱擁有台北最新鮮的海產，有各種現撈現殺的活體海鮮、稀有食材，還有高檔的帝王蟹、皇帝蟹等日本水產，餐廳旁為合作的「漁郎澎湖海鮮賣場」，顧客先在這裡依喜好挑選想吃的海鮮，店家再用適合的料理方式端到客人的餐桌上。



店內的座位大多以包廂為主，隱密性極高，這也是這家店成為政商名流聚餐首選的原因之一，「談生意或暢聊都很適合」、「自己挑的海鮮自己吃」、「平價中帶點奢華感的用餐體驗」。

image source: 海九澎湖海鮮餐廳

NO.8 常旺海鮮熱炒店

在後山埤經營10多年的「常旺海鮮熱炒」，是在地人都知道的知名熱炒店，店內幾乎每晚都座無虛席，大部分的料理都在百元上下，皆採現點現做，菜色除了熱炒類，也有各種海鮮料理，還有熟客都必點的鍋物「香菇蛤蜊雞鍋」，一鍋滿滿都是蛤蜊和雞肉，濃郁的湯頭搭配軟嫩的雞肉以及鮮甜Q彈的蛤蜊，一喝下去整個胃都暖起來。



另外，店內還有附卡拉OK的私人包廂，讓顧客可以邊歡唱邊享用美食，完全是和朋友聚會小酌的好去處。

image source: 常旺熱炒店

NO.7 完鍋子熱炒

位於市民大道四段上的「完鍋子熱炒」，擅長翻玩各種菜式，不僅打破大家對台式熱炒的既定印象，連日本料理、泰緬料理、川味料理都難不倒大廚。整間店是走「宮廷風格」的復古感，天花板上掛著滿滿的紅燈籠，讓人誤以為穿越到古裝劇中的客棧裡。



完鍋子有多達150道的菜色，價位為2百元上下，不用花大錢卻能品嘗到多樣化的料理，CP值非常高。店內也有提供KTV包廂和包場服務，讓你和好友們可以毫無顧忌地歡唱到凌晨。

image source: 熱炒聯盟

NO.6 林美如海鮮熱炒店

「林美如海鮮熱炒店」位於市民大道街邊的轉角處，「林美如」並不是老闆娘的名字，而是取自於喝啤酒的台語，寓意是讓顧客能夠品嘗到好配酒的美食。店內不只提供熱炒，還有多種台式手路菜、生猛海鮮與日式居酒屋的料理，每道蔡菜都在2百上下，非常平價，讓你在熱炒店的熱鬧氛圍中，吃到餐廳水準的料理，不是一昧的走重鹹重油的口味，「吃下來不會很膩，很乾淨舒服」、「開放式小包廂很有氛圍感」。

NO.5 噗嚨哄海鮮熱炒

「噗嚨哄海鮮熱炒」開業至今已經6年多，因為生意太好，近年還租下隔壁擴大經營。店內的裝潢風格是偏現代的工業風，每桌之間都有隔斷的獨立式空間，最裡面還有一間包含卡拉OK的大型包廂，非常適合公司舉辦春酒或尾牙。



店內的海鮮都是每天凌晨從基隆崁仔頂或宜蘭大溪漁港直送，菜色非常豐富，有熱炒、鐵板料理、炒飯炒麵、鍋物、下酒菜等等，海鮮桌菜都是極為浮誇的大菜，回頭客總是絡繹不絕，「環境舒適，價格平實」、「怎麼點都不會踩雷」。

image source: 噗嚨哄海鮮熱炒

NO.4 碧瑤山莊庭園餐廳

「碧瑤山莊庭園餐廳」位於五股山間的百年古厝裡，不想花大錢上餐廳，不妨考慮開車到這家市區外的土雞城，用餐環境優美，有庭院和獨棟的小木屋，不僅隱蔽性高，還有充滿日式風情的氛圍感。



店內的合菜價格不算貴，有三色冷盤、海鮮米粉湯、白斬雞拼盤、德國豬腳、清蒸石斑魚、鮮炒龍鬚菜等多樣的菜色，讓你邊沉浸在愜意的自然美景中，邊品嘗美食，戶外中庭還能讓小朋友放放電，非常適合家庭假日來走走。

image source: 碧瑤山莊庭園餐廳

NO.3 馬場海鮮台菜熱炒

「馬場海鮮台菜熱炒」是位在北投的半露天式熱炒餐廳，門口就有大大的水族箱，清楚標明海鮮價格，店內有多種台式熱炒料理，桶子雞是必點的招牌菜色之一，鮮嫩的雞肉飽滿金黃色的雞汁。



晚上在戶外用餐區還有現場演唱，氛圍感十足，如果想要跟朋友歡唱，地下室也有卡拉OK包廂讓你盡情歡唱。附近的北投人都是這家店的常客，「下班小聚一下的好去處」、「在戶外邊聽歌邊吃飯很舒服」。

image source: 馬場 海鮮熱炒餐廳

NO.2 大道創意熱炒

去年掀起「白飯之亂」的大道創意料理熱炒，終於復業了，事件起因為一群北科大學生因為白飯不夠與後續留1顆星負評，以及後續老闆的回應，讓整起爭議引發了相當大的關注。然而這家熱炒店，在事件發生前就是北科大學生經常來訪的愛店，用餐環境舒適，價格實惠的同時菜色也表現出色。店內還附有卡拉OK的包廂，讓大學生可以直接通霄夜唱。

image source: 大道創意熱炒

NO.1 港都熱炒

擁有兩間分店的「港都熱炒」是台灣熱炒的代表餐廳，創立於1987年，一直為中永和一帶極為知名的熱炒店，近年由年輕後代接班後，將傳承多年的好滋味加入現代潮流元素，重新裝修過後，店內風格變得時尚又活潑。



港都除了提供常見的熱炒料理，還有各種新鮮的海鮮，更是全台唯一食材溯源三星認證熱炒店，有使用到安心食材的都會特別標示出來，讓客人吃得更安心。

image source: 港都熱炒

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年02月15日至2024年02月14日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『雙北包廂熱炒店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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