「健康餐盒」好感度爆棚！他驚售價越來越貴 網曝關鍵：一吃就知道

image source:示意圖／pexels

文／姜雅馨

許多人為了追求飲食健康，選擇購買健身、減脂餐盒，既可以省去在家料理的時間，也能確保營養均衡，補充足夠蛋白質。不過日前有網友發現健康餐盒有越來越貴的趨勢，釣出不少饕客說明背後原因。

健康餐盒為何越賣越貴？饕客曝原因：食材新鮮、水煮調味

先前曾有網友在PTT女人版以「健康餐盒為什麼越來越貴？」為題發文，有鑒於健康餐盒已經流行一陣子，原PO認為健康餐盒合理價格應落在約100至120元之間，但近日不少新開的健康餐店販售價格都落在約125至150元，有些價格更誇張，讓原PO氣憤表示「可是健康餐盒不就所謂的水煮餐嗎？到底為什麼越賣越貴啊？」

網友對此紛紛表示，「我印象以前吃都是70元或80元，最近回健身房練，健友揪團吃的都超過120元...荷包快不行了」、「我還看過200元呢，真的是傻眼」，不過有饕客指出，光是食材新鮮、水煮調味，價格相對來說就比較高，「大概就是健康無價的概念吧」、「無油無調味料、原食材要很新鮮，成本就很高」、「水煮食材本來就要新鮮，沒辦法用高油高鹽蓋掉，水煮不新鮮一吃就知道了」、「花錢買時間，現在生活這麼忙誰還有時間自己煮，而且吃得健康啊，不過還是要選，有些肉超薄或是柴，就不值得那個價格」。

也有人指出「現在哪些東西沒有越來越貴」、「有蠻多盤子只看包裝買」、「講得好像其他便當店都不是凌晨去市場批貨一樣，你買一堆食材要放到不新鮮，肉你還要買大冰箱冰、菜你還要有地方放，燙青菜也沒看過不新鮮的，30塊一大盤」，但有網友認為，「就像文青早午餐店也一樣，覺得貴，顧客可以自由選擇不買單」、「市場需求啊，你覺得貴可以自己煮」、「我都自己煮，因為外食要飽又健康很貴，煮法不同無法靠炸、調味掩蓋劣質食材，只能用貴的食材」。

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健康餐盒好感度爆棚？清淡、美味、營養登熱門關鍵字

我們從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「健康餐盒」近一年網路好感度，可以發現正面情緒聲量高達27,010筆，負面情緒聲量則為6,593筆，正面聲量多出負面聲量近4倍，好感度比值（P／N）值為4.10，可見近期網友對於健康餐盒大多抱持較高好感。

另從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「健康餐盒」近一年熱門關鍵字，包含舒肥、雞胸、雞胸肉、雞肉、雞腿、鮭魚、沙拉、蔬菜、地瓜、配菜、水煮、少油、調味、熱量、蛋白質、健身、減脂、均衡、營養、健康、清淡、美味等字。

健康餐盒大多以舒肥雞胸肉、雞腿、鮭魚等食材作為主食，佐以新鮮沙拉、蔬菜、地瓜等配菜，以水煮方式料理，秉持少油少鹽調味，因為熱量相對較低又能補充蛋白質，成為許多人健身減脂、均衡營養、追求健康時的用餐選擇，吃起來清淡、美味也是許多網友對健康餐盒的評價之一。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年02月20日至2024年02月19日。