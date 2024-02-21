免費！Pokémon Ga-Olé台灣限定「快龍卡匣」大發送 網：快來領嚕嚕米

image source: FB／寶可夢 台灣

文／蔡瓅萱

去（2023）年12月開幕的Pokémon Center TAIPEI曾一度引起排隊熱潮，為紀念開幕而推出的台灣限定Pokémon Ga-Olé快龍卡匣，在2月17日開始贈送，同樣吸引到大批粉絲前往現場，排隊領取的人潮讓人聯想到開幕日的盛況。

由於迴響熱烈，官方宣布擴大放送地點，自2月24日起可至全台指定店家領取，可愛的快龍讓許多粉絲開玩笑稱「快來領嚕嚕米」。

開幕紀念快龍卡匣！可愛造型粉絲瘋搶

Pokémon Center TAIPEI於去年12月開幕，成為台灣第一家寶可夢中心，各種開幕限定商品引發排隊搶購潮。此外，Pokémon Center TAIPEI也特別推出以鎮店寶可夢快龍設計的紀念卡匣，卡面上是快龍抱著甜竹竹水果籃的可愛造型，除此之外，卡匣還能夠使用強力專屬龍系Z招式「究極巨龍震天地」。

開幕紀念快龍卡匣於2月17日在台北寶可夢中心發放，消費不限金額皆可領取，當日吸引許多粉絲前往。不過有許多人都因為數量有限而撲空，官方也於近期宣布將於24日開始擴大發送。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，「Pokémon Center TAIPEI」近一週的網路探索概念中出現了「快龍卡匣」，顯示近期寶可夢中心的網路話題中有不少關於快龍卡匣的討論。

▲「Pokémon Center TAIPEI」近一週探索概念。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

原先快龍紀念卡匣僅於2月17日在Pokémon Center TAIPEI限量發送，由於迴響熱烈，因此官方於近期決定擴大放送地點，自2月24日開始全臺700多間店舖都可以免費領取。想要快龍卡匣不需消費，只要在活動期間向店員說出「請給我寶可夢加傲樂卡匣」即可領取。不過官方並未說明卡匣是否限量以及各店的數量配額，想拿到快龍卡匣最好還是盡早前往店舖領取。

【「快龍卡匣」發卡店舖資訊一覽表】

▲「快龍卡匣」發放資訊。

image sorce: Pokémon Ga-Olé官方網站





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月13日至2024年02月19日。