Made in Singapore！三星主廚公開「新加坡三大秘境」

新加坡旅遊局今日啟動品牌活動煥新計畫，全新推出「Made in Singapore就在新加坡」，邀請旅客探索不平凡的日常、發掘獅城新魅力。2023年台灣米其林指南三星餐廳JL Studio主廚林恬耀Jimmy也首度公開他的新加坡秘境，分別是

位於組屋裡的咖啡館、Light to nightej光雕，還有新加坡代表之一的「唐麟琴酒廠」。

新加坡旅遊局今日由新加坡旅遊局大中華區首席代表兼執行署長潘政志，攜手2023年台灣米其林指南三星餐廳JL Studio主廚林恬耀Jimmy一同揭開序幕，正式宣布於台灣市場推出「Made in Singapore 就在新加坡」品牌活動煥新，藉由顛覆以往的創新玩法，吸引旅客出發獅城，從代表性景點到私房打卡地，發現新加坡「不平凡的日常」，創造前所未有的「新」式回憶。

潘政志表示，「疫後開放至今已邁向第二年，台灣是新加坡旅遊重點市場，截至2023年底為止，台灣旅客赴新加坡旅遊人數達329,060人，入境旅客人數與2019年相比已恢復77%，有望在今年繼續成長」；他也期許品牌活動煥新延續「心想獅城」的品牌理念，為新加坡旅遊市場注入嶄新活力，同時也鼓勵旅客透過多元深度玩法，以全新視角體驗驚奇無限的獅城魅力、玩轉新加坡。

根據旅遊業者調查，有超過60%的旅客正在尋求更具意義的旅行，而近80%的旅客期望規劃一場能夠打破固有旅行框架，啟發靈感的旅程，潘政志指出，這也跟新加坡旅遊局推出「Made in Singapore 就在新加坡」理念不謀而合。

此次品牌活動煥新也同步推出三大主題，分別是感受「大自然中的城市」、享受「活力四射和創意綻放」的城市能量，以及沉浸在「多元文化薈萃」的迷人色彩中。新加坡土生土長的米其林三星主廚林恬耀Jimmy也表示，「身為一個Made In Singapore的道地新加坡人，真的很高興看見新旅局這次帶給大家的旅遊新概念，讓大家以更多元的視角，認識這個處處充滿驚奇的城市。」

推薦體驗包括濱海花園城市或星耀樟宜的雨漩渦，或是來一場 "Zero to Hero"食物可持續性的城市漫遊，像本地人一樣走訪城中的傳統市場，並學習如何減少食物浪費。若想增加一些療癒身心的行程，可以在XIU（休）Nature Connections提供的森林浴與自然療法中獲得沉浸式體驗。

此外，新加坡也是一座充滿活力與創意能量的城市，例如由香格里拉集團經營

的The Palawan @ Sentosa所提供的豐富海濱娛樂項目、西樂索海灘的Tipsy Unicorn海灘俱樂部，以及在烏節路由The Ride Side打造的亞洲首個衝浪、滑雪、滑板三合一景點TRIFECTA等，使旅客盡情享受活力綻放；而一年一度，由新加坡國家藝術委員會(National Arts Council) 主辦的新加坡藝術週（SAW），更使新加坡成為藝術與創意的樞紐。