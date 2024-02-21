凍齡女神崔智友、高圓圓都被圈粉 必敗CELINE新包是它
2024年必備的時尚單品，無疑再次出自每次推出全新包款就能迅速席捲全球的時尚界的專業戶CELINE。近日，南韓女星潤娥與台灣影后柯佳嬿，都不約同地秀出一款造型方長的CELINE VICTOIRE包，搭配帥氣摩登的經典法式西裝外套展現隨性不拘的都會女性魅力；凍齡女神始祖崔智友，黑色VICTOIRE則為搶眼時髦的豹紋外套和牛仔褲創造了穿搭平衡；同樣是黑色VICTOIRE包和牛仔褲，大陸女星高圓圓的黑色獵裝夾克和高馬尾，則展現出跨越季節感的年輕活力；熱播韓劇「Sweet Home」主演南韓女星李施昤則以甜美俏皮的短裙造型搭配黑色VICTOIRE包，與女打仔形象大相逕庭，令人耳目一新；Netflix台劇「愛愛內含光」女主角詹子萱則以TRIOMPHE 印花帆布款，為休閒短褲造型注入畫龍點睛。
由創意總監HEDI SLIMANE設計發想的全新VICTOIRE包，首次亮相於2023年10月發佈的CELINE TOMBOY 2024夏季女裝系列中，設計蘊含MAISON CELINE的風格精髓，將最具辨識度的品牌象徵TRIOMPHE圖騰置於皮革飾片上，營造低調卻亮人難忘的視覺焦點。現代感風格的美學線條，與標誌性的柔軟皮革相得益彰，包身表面略帶細膩的紋理，背部縫製結構呈現出側面一個倒置的T型，巧妙地創造出更充足的收納空間。
包包內部分為兩個主隔層，一個內側拉鍊口袋和一個扁平口袋。隨附可調整的金屬鍊條，營造俐落率性的視覺效果，同時也易於隨著每天的穿著與需求變換斜背，肩背或手提等多種配戴方式，適用於多種場合，滿足當代女性一日生活的所有需求。除了黑色柔軟牛皮革、經典的TRIOMPHE 印花帆布、羊毛、豹紋印花等、還有麂皮和珍稀皮等多種材質可供選擇，共有中型款以及較為迷你的「TEEN」尺寸共兩種大小，滿足不同身型與收納需求。
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