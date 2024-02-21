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7-ELEVEN「進口夯品博覽會」14款日、韓便利商店熱銷零食限時買2送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN即日起至3月19日推出「進口夯品博覽會」，共有14款日本、韓國7-ELEVEN暢銷品項，活動期間指定品項任選買2送1（價低者送）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至3月19日推出「進口夯品博覽會」，共有14款日本、韓國7-ELEVEN暢銷品項，活動期間指定品項任選買2送1（價低者送）。圖／7-ELEVEN提供

近年零食市場呈現多元化和國際化的趨勢，消費者對於品質、口感和新奇感的需求逐漸提升，7-ELEVEN積極引進進口食飲品項，觀察到民眾對於日韓文化的喜愛，7-ELEVEN即日起至3月19日推出「進口夯品博覽會」，共有14款日本、韓國7-ELEVEN暢銷品項，其中更有8款為7-ELEVEN首次引進，活動期間指定品項任選買2送1（價低者送）。

日本、韓國零食一直以來都深受消費者歡迎，7-ELEVEN首創導入「國際精品專櫃」近10年，持續關注世界各地飲食趨勢，在全球採購面向上發揮其敏感度及優勢，因應消費者的喜好與零食市場趨勢，本次7-ELEVEN「進口夯品博覽會」推出8款首次引進品項，其中「日本ORIHIRO蒟蒻果凍三口味6入」為日本熱銷ORIHIRO蒟蒻果凍的便利商店限定販售版本，葡萄、白桃、麝香葡萄3種口味一次滿足，售價85元；「GINBIS星星巧克力玉米餅乾」曾獲得世界零食金賞獎，以特殊浸漬法讓巧克力更濃郁美味，售價69元；日本味覺糖與神戶高級紅茶專門店Lakshimi聯名商品「味覺糖Lakshimi極上蜂蜜紅茶牛奶糖」甜而不膩，售價55元；「日本Allhearts絕品美味巧克力布朗尼」為日本7-ELEVEN暢銷品，巧克力布朗尼裡夾入巧克力片，售價69元。

搭上韓劇、韓綜熱潮，口味獨特的韓國零食也吸引消費者嘗鮮，本次亦首次引進3款韓國7-ELEVEN暢銷品項，「韓國SAJO花生醬脆皮海苔片」香脆美味的非油炸堅果海苔脆片，搭配香濃花生內餡口感絕妙，售價109元；「韓國SAJO明太魚辣味條」非油炸不油膩，售價159元；「韓國Thin in Thin三層薄脆餅乾」薄而酥脆的三層餅乾，外層肉桂吉拿棒調味、內層為韓國黑糖餅餡，是消費者到韓國旅遊必買，售價99元。

●附註：詳細優惠內容以門市公告為準。

7-ELEVEN即日起至3月19日推出「進口夯品博覽會」，「日本RINO迷你可頌餅乾原味砂糖」為日本7-ELEVEN關東限定熱銷品，售價89元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至3月19日推出「進口夯品博覽會」，「日本RINO迷你可頌餅乾原味砂糖」為日本7-ELEVEN關東限定熱銷品，售價89元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至3月19日推出「進口夯品博覽會」，「日本ORIHIRO蒟蒻果凍三口味6入」內含葡萄、白桃、麝香葡萄3種口味，售價85元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至3月19日推出「進口夯品博覽會」，「日本ORIHIRO蒟蒻果凍三口味6入」內含葡萄、白桃、麝香葡萄3種口味，售價85元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至3月19日推出「進口夯品博覽會」，「GINBIS星星巧克力玉米餅乾」曾獲得世界零食金賞獎，售價69元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至3月19日推出「進口夯品博覽會」，「GINBIS星星巧克力玉米餅乾」曾獲得世界零食金賞獎，售價69元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至3月19日推出「進口夯品博覽會」，「韓國SAJO花生醬脆皮海苔片」（圖左）、「韓國SAJO明太魚辣味條」皆為韓國7-ELEVEN暢銷品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至3月19日推出「進口夯品博覽會」，「韓國SAJO花生醬脆皮海苔片」（圖左）、「韓國SAJO明太魚辣味條」皆為韓國7-ELEVEN暢銷品。圖／7-ELEVEN提供

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