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蘇丹紅致癌辣椒粉流入宜蘭 消費者曝買到蝦味先不敢吃

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
消費者18日買的「蝦味先香辣口味」，經核對是含有蘇丹紅色素3號產品，嚇到不敢吃，同時貼文提醒大家在吃之前特別留意。圖／讀者提供
消費者18日買的「蝦味先香辣口味」，經核對是含有蘇丹紅色素3號產品，嚇到不敢吃，同時貼文提醒大家在吃之前特別留意。圖／讀者提供

濟生股份有限公司斗六廠製售的辣椒粉檢出「蘇丹紅」色素3號致癌物，共有12公斤原料流向宜蘭，宜蘭縣衛生局稽查要求業者下架，原料退回濟生；至於廠商使用辣椒粉製造的「蝦味先香辣口味」共393包，今天全數下架，同時預防性下架同品項產品480包，消費者可辦理退貨。

昨晚有消費者得知有問題的蝦味先，拿出家人18日在家樂福購物的蝦味先，竟然就是有致癌疑慮的同批號辣味產品，嚇到貼網並提醒民眾小心留意，不要誤食有問題的蝦味先。

縣衛生局說，該批辣椒粉有12公斤原料流向宜蘭的一家南北貨業者，衛生局稽查業者進貨該批次12公斤原料（20包/600克）均未售出，已全數下架，並退貨予濟生公司斗六廠，同時也預防性下架同品項產品計7.8公斤（13包/600克）。

此外，高雄市政府衛生局昨天調查，發現其轄內「裕榮食品股份有限公司」使用該批問題「紅辣椒粉」原料，並製售成「蝦味先香辣口味」產品（規格60/80/115/300克，批號有效期限2024.9.8至2024.10.2）。

宜蘭縣衛生局也在第一時間前往縣內的蝦味先經銷商進行稽查，並下架「蝦味先香辣口味」393包，同時由業者通知轄內各通路店家，預防性下架相同品項產品計480包。

至於全聯、美廉社、四大超商、及家樂福等販售場所昨天接獲總公司通知，下架裕榮食品股份有限公司生產「蝦味先香辣口味」所有品項。

考量蝦味先產品為家喻戶曉且販售場所廣泛，縣衛生局動員12鄉鎮市衛生所食品志工前往各雜貨店等場域協助訪查，監督經銷商回收退貨。

衛生局提醒，蘇丹色素3號為工業用染料，公告為毒性化學物質，具有潛在致癌性，不得使用於食品。消費者倘購買有效日期「2024.9.8-2024.10.2」的「蝦味先香辣口味」，請停止食用，並持發票及產品向原購買商退貨。如有相關消費爭議，可撥打宜蘭縣政府消費者服務專線1950。

蘇丹紅3號色素致癌辣椒粉流入宜蘭，縣衛生局稽查有問題的蝦味先，要求全面下架。圖／衛生局提供
蘇丹紅3號色素致癌辣椒粉流入宜蘭，縣衛生局稽查有問題的蝦味先，要求全面下架。圖／衛生局提供
蘇丹紅3號色素致癌辣椒粉流入宜蘭，縣衛生局稽查有問題的蝦味先，要求全面下架。圖／衛生局提供
蘇丹紅3號色素致癌辣椒粉流入宜蘭，縣衛生局稽查有問題的蝦味先，要求全面下架。圖／衛生局提供
消費者18日買的「蝦味先香辣口味」，經核對是含有蘇丹紅色素3號產品，嚇到不敢吃，同時貼文提醒大家在吃之前特別留意。圖／讀者提供
消費者18日買的「蝦味先香辣口味」，經核對是含有蘇丹紅色素3號產品，嚇到不敢吃，同時貼文提醒大家在吃之前特別留意。圖／讀者提供
蘇丹紅3號色素致癌辣椒粉流入宜蘭，縣衛生局稽查有問題的蝦味先，要求全面下架。圖／衛生局提供
蘇丹紅3號色素致癌辣椒粉流入宜蘭，縣衛生局稽查有問題的蝦味先，要求全面下架。圖／衛生局提供

宜蘭 蘇丹紅 蝦味先 衛生局

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