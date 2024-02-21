蘇丹紅致癌辣椒粉流入宜蘭 消費者曝買到蝦味先不敢吃

濟生股份有限公司斗六廠製售的辣椒粉檢出「蘇丹紅」色素3號致癌物，共有12公斤原料流向宜蘭，宜蘭縣衛生局稽查要求業者下架，原料退回濟生；至於廠商使用辣椒粉製造的「蝦味先香辣口味」共393包，今天全數下架，同時預防性下架同品項產品480包，消費者可辦理退貨。

昨晚有消費者得知有問題的蝦味先，拿出家人18日在家樂福購物的蝦味先，竟然就是有致癌疑慮的同批號辣味產品，嚇到貼網並提醒民眾小心留意，不要誤食有問題的蝦味先。

縣衛生局說，該批辣椒粉有12公斤原料流向宜蘭的一家南北貨業者，衛生局稽查業者進貨該批次12公斤原料（20包/600克）均未售出，已全數下架，並退貨予濟生公司斗六廠，同時也預防性下架同品項產品計7.8公斤（13包/600克）。

此外，高雄市政府衛生局昨天調查，發現其轄內「裕榮食品股份有限公司」使用該批問題「紅辣椒粉」原料，並製售成「蝦味先香辣口味」產品（規格60/80/115/300克，批號有效期限2024.9.8至2024.10.2）。

宜蘭縣衛生局也在第一時間前往縣內的蝦味先經銷商進行稽查，並下架「蝦味先香辣口味」393包，同時由業者通知轄內各通路店家，預防性下架相同品項產品計480包。

至於全聯、美廉社、四大超商、及家樂福等販售場所昨天接獲總公司通知，下架裕榮食品股份有限公司生產「蝦味先香辣口味」所有品項。

考量蝦味先產品為家喻戶曉且販售場所廣泛，縣衛生局動員12鄉鎮市衛生所食品志工前往各雜貨店等場域協助訪查，監督經銷商回收退貨。