CINDY CHAO引領藝術珠寶新世代 巨型蠟雕即起羅浮宮展

創立同名藝術珠寶品牌CINDY CHAO The Art Jewel的珠寶藝術家趙心綺(Cindy Chao),去(2023)年9月起受到全球高級珠寶頂尖學府法國巴黎高級珠寶學院(La Haute École de Joaillerie)邀請擔任指導蠟雕教學,為此歐洲頂尖珠寶人才搖籃建校160年來首位擔任指導的亞洲珠寶藝術家。她指導學生完成的1.1米高巨型蠟雕藝術作品,自2月2日在法國巴黎羅浮宮公開展出,不僅彰顯東西文化的當代交流,更是珠寶藝術創作薪火相傳的象徵。

在長達6個月的密集教學與創作練習中,趙心綺於法國巴黎高級珠寶學院參與核心教學,以蠟雕為載體,為學生傳授歐洲傳統手工藝與當代美學相融合的藝術表現技法。所完成的作品以義大利著名畫家卡拉瓦喬(Michelangelo Merisi da Caravaggio)於1606年創作的油畫作品《聖母之死》為靈感,突破藝術形式的限制,將抽象與具象相結合,以在當代創作手法表現出跨越百年的情感,呈現出豐沛的生命力與表現力。