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CINDY CHAO引領藝術珠寶新世代 巨型蠟雕即起羅浮宮展
創立同名藝術珠寶品牌CINDY CHAO The Art Jewel的珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao），去（2023）年9月起受到全球高級珠寶頂尖學府法國巴黎高級珠寶學院（La Haute École de Joaillerie）邀請擔任指導蠟雕教學，為此歐洲頂尖珠寶人才搖籃建校160年來首位擔任指導的亞洲珠寶藝術家。她指導學生完成的1.1米高巨型蠟雕藝術作品，自2月2日在法國巴黎羅浮宮公開展出，不僅彰顯東西文化的當代交流，更是珠寶藝術創作薪火相傳的象徵。
在長達6個月的密集教學與創作練習中，趙心綺於法國巴黎高級珠寶學院參與核心教學，以蠟雕為載體，為學生傳授歐洲傳統手工藝與當代美學相融合的藝術表現技法。所完成的作品以義大利著名畫家卡拉瓦喬（Michelangelo Merisi da Caravaggio）於1606年創作的油畫作品《聖母之死》為靈感，突破藝術形式的限制，將抽象與具象相結合，以在當代創作手法表現出跨越百年的情感，呈現出豐沛的生命力與表現力。
自建校以來，就懷抱著打造世界歷史文化遺產願景、堅持促進法國珠寶行業發展的法國巴黎高級珠寶學院，此番與趙心綺攜手合作，著眼於對行業未來人才的培養與引領東西藝術的的多元交流，「Cindy Chao深度掌握法國傳統珠寶創作技藝與知識，懷抱偉大的傳承精神，」法國巴黎高級珠寶學院院長Bernadette Pinet-Cuoq認為這份精神與學校的理念不謀而合；珠寶藝術史學家、法國巴黎高級珠寶學院教授Michele Heuze更近一步稱讚她作品：「呈現出的豐沛情緒與生命張力是當代珠寶創作中極為罕見，亦是歐洲乃至全球高級珠寶行業所迫切需要的藝術堅持，為高級珠寶領域未來的藝術發展帶來了全新的視角與啟發。」
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