G-SHOCK人氣表款同換新裝 友善環境材質、吸睛配色怎能不收？

日本鐘表品牌CASIO旗下的G-SHOCK為迎接春季到來，把兩大人氣系列表款，紛紛換上搶眼又呼應季節的新配色，並結合永續精神，使用友善環境的材質打造，讓人怎麼能不愛？

雖然G-SHOCK總是以耐撞抗震又兼具潮流時尚的表款著稱，但近年更是注重地球永續發展開始採用環境友善材質來製作，因此在新的一年開始，品牌就推出以自然共存為主題的全新再生環保系列表款，而且男、女款都有。首先是被消費者暱稱為「農家橡樹」有著獨特八角形表圈GA-2100系列以及纖薄GMD-S5600系列女表，表殼皆由有機生質樹脂來製成，能有助於控制二氧化碳排放量並減少對環境的影響。而且表帶部分布料由可追溯來源的有機材料TRUECOTTON製成，因可追溯其農場及紡紗廠的特點，不僅有助於管理環境影響，還能確保工人受到保護，掌控整個生產過程的工藝品質。

G-SHOCK與重複利用被丟棄食物來製造天然染料的FOOD TEXTILE合作，以超過90%天然成分製成的染料賦予腕表柔和樸實的色彩。圖／CASIO提供

不僅如此，表帶染色則與重複利用被丟棄食物來製造天然染料的FOOD TEXTILE合作，以超過90%天然成分製成的染料賦予柔和樸實的色彩。因此新系列GA-2100表款就分別選擇了咖啡、紫錐菊的配色；GMD-S5600系列則有櫻桃蘿蔔與櫻花粉新款，從名稱即可得知所運用的素材。新配色除了因應春季的活力感，還能讓被丟棄的材料以新姿態重生，成為永續且環保的表款之餘，更為日常增添自然色彩。

G-SHOCK GMD-S5600CT-3女表，3,800元。圖／CASIO提供

G-SHOCK GA-B2100CT-5A男表，5,500元。圖／CASIO提供

G-SHOCK GA-B2100CT-1A5男表，5,500元。圖／CASIO提供