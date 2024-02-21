星宇航空開航台中-高松 3月31日由台中獨家直飛日本

星宇航空今天（21號）宣布第三個台中出發航點-高松，正式插旗四國，完成星宇航空航向日本四大島嶼的最後一塊拼圖。高松航線和旅行業者以包機形式合作，每週三班次往返，於3月31日與澳門航線同日開航，此航線為目前唯一從台中直飛日本之國際航班，以新世代客機A321neo執飛，座位數共188個，包含商務艙8個、經濟艙180個，提供中部民眾更舒適便利的選擇，星宇航空也將儘快爭取由台灣飛往高松的定期航線。

星宇航空表示，高松市緊鄰瀨戶內海，周圍有著各式特色和風貌的島嶼，清澈的海水搭配自然風光，讓人不自覺感受到身心靈的極致放鬆。各島也因瀨戶內國際藝術節散佈草間彌生等知名藝術家之作品，充滿濃濃的藝術氛圍，吸引眾多旅客前來一睹風采。

除跳島行程外，透過便利的交通，以高松為據點可以輕鬆遊玩四國本島，有米其林三星庭院-「栗林公園」、奇蹟的清流之稱的「仁淀川」以及號稱日本最古老溫泉的「道後溫泉」等必訪景點，所在的香川縣也有著烏龍麵縣的別名，值得前往品嚐。

星宇航空指出，歡慶台中航線盛大開航，星宇航空與台中市政府觀光旅遊局及台中在地觀光業者特別推出優惠合作，3月31日首航日起至9月30日，凡搭乘星宇航空之旅客，憑登機證及護照(或翻拍之「護照內頁照片」、「護照影本」)，即享超過100間台中旅宿業者、觀光工廠、伴手禮等在地商家最低7折優惠 。