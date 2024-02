APUJAN 2024秋冬系列化身彼得潘 前進空想海賊世界

隨著倫敦時裝周的展開,屬於官方日程品牌的APUJAN從經典名著《彼得潘》為靈感,將海盜、斗篷、時鐘、鱷魚等元素融入整體造型,並推出2024秋冬全新系列「注視著你」(Stars Just Look On Forever);形象影片邀請超人氣樂天桃猿應援團長「壯壯」、新銳演員黃稚玲入鏡拍攝,已於台灣時間2月20日晚間上線。

品牌創意總監詹朴表示,「全新秋冬系列影片集結各種創作團隊的力量,將台灣製造的時裝和職人持續傳送到遙遠的另一端」。本季形象影片中,黃稚玲所代表的「彼得潘」邀請了由壯壯演出的「溫蒂」一同前往夢幻島冒險,但後者終究要回歸現實與前者不願長大的童心,因而形塑出雙方的牽絆與情感張力,更豐富了服裝或前大膽、奇幻、東西共融的多重面向。

以花葉編織而成的上衣,令人想到了故事中彼得潘與綠色、輕盈的聯想,影片中的船舵、鱷魚骨骸和海盜旗則烘托出奇幻島的危險氛圍,部分模特兒臉上並佩戴白色造型的動物骨骸面具,像自異世界穿越而來,而壯壯身穿的拼圖印花服裝則一如奇幻故事軸線,透過不斷拼湊、組建,也像服裝在反覆疊加實驗後的造型樂趣。