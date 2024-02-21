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APUJAN 2024秋冬系列化身彼得潘 前進空想海賊世界
隨著倫敦時裝周的展開，屬於官方日程品牌的APUJAN從經典名著《彼得潘》為靈感，將海盜、斗篷、時鐘、鱷魚等元素融入整體造型，並推出2024秋冬全新系列「注視著你」（Stars Just Look On Forever）；形象影片邀請超人氣樂天桃猿應援團長「壯壯」、新銳演員黃稚玲入鏡拍攝，已於台灣時間2月20日晚間上線。
品牌創意總監詹朴表示，「全新秋冬系列影片集結各種創作團隊的力量，將台灣製造的時裝和職人持續傳送到遙遠的另一端」。本季形象影片中，黃稚玲所代表的「彼得潘」邀請了由壯壯演出的「溫蒂」一同前往夢幻島冒險，但後者終究要回歸現實與前者不願長大的童心，因而形塑出雙方的牽絆與情感張力，更豐富了服裝或前大膽、奇幻、東西共融的多重面向。
以花葉編織而成的上衣，令人想到了故事中彼得潘與綠色、輕盈的聯想，影片中的船舵、鱷魚骨骸和海盜旗則烘托出奇幻島的危險氛圍，部分模特兒臉上並佩戴白色造型的動物骨骸面具，像自異世界穿越而來，而壯壯身穿的拼圖印花服裝則一如奇幻故事軸線，透過不斷拼湊、組建，也像服裝在反覆疊加實驗後的造型樂趣。
APUJAN 2024秋冬新裝延續設計師過往愛用的東西融合手法，其中像是改良式旗袍、連身無袖蕾絲洋裝都在細節中展現工藝的繁複；西裝外套被拆解後，成為小秀香肩的不對稱小可愛；短版上衣疊加上長裙但開高衩的新式旗袍，將身體從拘束禮教中自由解放，側邊並有著APUJAN愛用的X裝飾，象徵跨界、未知與可能。最亮眼一套則數拼色的雙排扣拼色西裝外套搭配上海盜帽造型，瞬間變身空想的時髦海賊，朝未知輕快探索、直至奇幻無人之境。
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