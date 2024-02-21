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招財貓、達摩杯超可愛！星巴克春季系列 好運融於杯中

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星巴克春季全新推出日本達摩杯系列，有馬克杯、冷水壺、不鏽鋼杯共7款杯款。圖/星巴克提供
星巴克春季全新推出日本達摩杯系列，有馬克杯、冷水壺、不鏽鋼杯共7款杯款。圖/星巴克提供

星巴克春季全新系列，粉嫩可愛，未開賣先轟動。這個日本達摩杯系列，以日本招財貓與山形等象徵吉祥為主題，有馬克杯、冷水壺、不鏽鋼杯共7款杯款，搭配現代風格的清新配色，具有開運招財涵義，還可跟達摩一起迎接福氣與好運。

「達摩」吉祥物起源於日本的達摩文化，象徵著永恆和持久，可帶來祈福好運之意，在春季推出，也是取其「好運如花團錦簇般繁盛蓬勃」的美好寓意。

此次主推討喜外觀、圓滾滾達摩杯，以喜氣紅代表開運的「開運納福達摩馬克杯」、寶藍色代表招財的「開運招財貓馬克杯」、湖水綠代表納福的「納福招財貓馬克杯」，將開運的象徵與可愛的招財貓元素結合，多款繽紛色彩供選擇。

超人氣「招財貓祝福冷水壺」，以湖水綠壺身搭配可愛的達摩貓咪壺蓋的冷水壺，外形淘氣兼具實用性。以抽象圖形搭配繽紛色彩表現出富士山形象的「希望山形馬克杯」，以及加上可愛招財貓的「希望山形不鏽鋼杯」，兩款杯款造型相當喜氣和討喜。

星巴克達摩杯系列商品於2月22日全門市上市，售價500元起。

納福招財貓馬克杯，580元。圖/星巴克提供
納福招財貓馬克杯，580元。圖/星巴克提供
超人氣「招財貓祝福冷水壺」，700元。圖/星巴克提供
超人氣「招財貓祝福冷水壺」，700元。圖/星巴克提供

富士山 日本 星巴克 貓咪 開運

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