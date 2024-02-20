北榮大師講堂 張德明穿越時空闡述健康照護邁入AI時代

台灣為高齡社會，健康照護更顯重要。台北榮總大師講堂今邀請三總、北榮前院長張德明，針對「健康照護的過去、現在、未來」進行演講。張德明說，200多年前開始，健康照護從發現細菌、發明疫苗，至今各行各業都離不開人工智慧（AI），他引述輝達執行長黃仁勳的一句話，現代人都應該「站在AI的起跑線上」，因此未來健康照護在X光、電腦斷層等病歷判讀，或協助醫療行政、醫學研究等都離不開AI，而最後一切仍都需永續發展。

張德明細數健康照顧近200多年來的進展，在健康照護1.0方面，包括1675年，荷蘭布商雷文霍克發現細菌；1796年，英國醫師金納發明天花疫苗。健康照護2.0則為，1856年，英國開始進行強制保險制度，照顧民眾健康，並提出醫師為專業人士，必須爲醫療行為負責任；1895年德國物理學家威廉．倫琴發現X光；1928年，英國為生物學家弗萊明發現抗生素。

張德明說，過往許多醫學研究、發明都是基於「好奇心」，因此，必須對每件事情充滿好奇及無限可能，他引述蘋果創辦人賈伯斯曾說，「你要做個知識上的雜食動物，以獨一無二、難以預料的方式探索世界」。

自1980年代開始至今，健康照護進入3.0階段。張德明說，此時將健康照顧以結構、成果及流程，採品質控制模式，如結構方面包含人員、設備、建築、財務及基礎設施等。因此，若要有好的健康照護，所有人都應該聽著日本軟銀集團創辦人孫正義的一句話，「領導人要的不是謙虛，是狩獵的能力」，這是他最欣賞的一句話，因此應該要更積極的從事健康照護。

如今健康照護進入4.0，也就是精準醫學、遠距診療、人工智慧（AI）的時代。張德明說，對於AI的定義，他認為，1985年，美國匹茲堡大學哲學教授，所說「一個擁有心智的機器」最為貼切。但健康照護的過程為何需要AI?張德明說，因健康照護會產出許多的健康資訊，必須靠AI協助分析，進行更有效率的健康管理，如可以利用AI進行X光、電腦斷層等影像判讀，或協助醫療行政、醫學研究、藥物研發、早期診斷等。

張德明演講時，不時引用名人的話語，包括賈伯斯、孫正義，引用輝達執行長黃仁勳的話，「跑，不要走，而跑是為了食物，或不要成為別人的食物」，顯示現代人都應該「站在AI的起跑線上」。但他說，再利用AI的過程時，必須防偽打假、避免偏見及追求不同國家的公平性，因此，必須提升自我的批判思考、專業知識及自我經驗，才可以主導AI。

而英國首相邱吉爾名言，「酒店關門時，我就離開。」（I leave when the pub closes.），隱含著識時務的政治人物，時候到了，自然會下台走人。張德明說，這是他最重視的一句話，50歲時，擔任三總院長時，就在想離開的時候，「一定要優雅的轉身」。退休三年，他也沒有閒下來，寫了「看懂風濕免疫」、「人醫之間」兩本書，更重拾畫筆要求自己每周寫一篇文章配一張畫，他笑說，「這是為避免自己失智」。

張德明於民國103年擔任北榮副院長時，在臉書創設「張德明風濕病圖書館」，退休後仍繼續維持，目前追蹤者達1.4萬多名。張德明說，他的圖書館精神有三，一是「實在的精神」為篳路藍縷、鞠躬盡瘁，二是「大師的精神」為一代巨擘、世紀絕唱，三是「專業的精神」為薪火相傳、與時俱進。

張德明去年（2022）11月，獲得美國風濕學院頒發象徵最高成就的大師獎（Master of ACR），為台灣第一位獲得這項榮譽的醫師。北榮院長陳威明說，前院長張德明今返回北榮演講，他的心中莫大欣喜，每次聆聽張德明演講非常感動，收穫非常多，現在張德明雖然退休，但在張的字典沒有「退」這個字，現在更是不斷進修，真的令人欽佩。